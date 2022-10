Ουκρανία: Ο Ζελένσκι απάντησε στο… «ειρηνευτικό σχέδιο» του Μασκ με το ίδιο νόμισμα

Την αντίδραση της ουκρανικής ηγεσίας συνάντησε η πρωτοβουλία του Έλον Μασκ, να αναρτήσει στον ιδιαιτέρως δημοφιλή λογαριασμό του στο Twitter, μία ηλεκτρονική ψηφοφορία αναφορικά με το μέλλον των περιοχών της Ουκρανίας που έχουν προσαρτηθεί διά της εισβολής από τη Ρωσία.

Στον μεγιστάνα της τεχνολογίας απάντησε αρχικώς ο προεδρικός σύμβουλος, Μιχαήλο Ποντόλιακ, για να ακολουθήσει κατόπιν ανάρτηση του Ουκρανού προέδρου.

Ο Βολόντιμιρ Ζελένσκι απάντησε στον Έλον Μασκ με το ίδιο νόμισμα: Ανάρτησε μια ψηφοφορία στην οποία θέτει ένα δίλημμα:

Ποιον Έλον Μασκ προτιμάτε; Αυτόν που υποστηρίζει την Ουκρανία ή αυτόν που υποστηρίζει τη Ρωσία;

Which @elonmusk do you like more?

Ο Έλον Μασκ είχε θέσει το δικό του ερώτημα κάτω από τον τίτλο «Ουκρανο-ρωσική ειρήνη»:

– Επανάληψη των εκλογών στις περιοχές που έχει προσαρτήσει η Ρωσία, υπό τον έλεγχο του ΟΗΕ. η Ρωσία αποχωρεί αν αυτή είναι η βούληση του λαού.

– Η Κριμέα γίνεται επισήμως μέρος της Ρωσίας, όπως ήταν από το 1783 (μέχρι το λάθος του Χρουστσόφ).

– Εξασφαλισμένη η παροχή νερού στην Κριμαία.

– Η Ουκρανία παραμένει ουδέτερη.

Ukraine-Russia Peace:

– Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.

– Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).

– Water supply to Crimea assured.

– Ukraine remains neutral.

— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022