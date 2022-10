Πέθανε η τραγουδίστρια της κάντρι Λορέτα Λιν

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός της κάντρι μουσικής, Λορέτα Λιν (Loretta Lynn), όπως έκανε γνωστό η οικογένειά της.

Σύμφωνα με δήλωση της οικογένειάς της, την οποία επικαλείται το Associated Press, η Λορέτα Λιν έφυγε από τη ζωή ενώ κοιμόταν στο σπίτι της στο Hurricane Mills του Τενεσί.

Στις σχεδόν έξι δεκαετίες της καριέρας της, η Λιν κυκλοφόρησε πολλά άλμπουμ που γνώρισαν μεγάλη επιτυχία.

Μεταξύ των επιτυχιών της, συγκαταλέγονται τα «You Ain’t Woman Enough (To Take My Man)», «Don’t Come Home A-Drinkin (With Lovin’ on Your Mind)», «One’s on the Way»,«Fist City» και «”Coal Miner’s Daughter».

Το 1980, γυρίστηκε η ταινία «Coal Miner’s Daughter» (Η κόρη του ανθρακωρύχου) που βασίζεται στη ζωή της.

Η Λιν έλαβε πολλά βραβεία και άλλες διακρίσεις για τον πρωτοποριακό της ρόλο στη μουσική της κάντρι. Ήταν υποψήφια 18 φορές για βραβείο Grammy, το οποίο κέρδισε τρεις φορές.

Με πληροφορίες από REUTERS, AP, GUARDIAN

