Ταϊλάνδη: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε παιδικό σταθμό – Τουλάχιστον 34 νεκροί

Τουλάχιστον 34 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε περιστατικό με πυρά σε παιδικό σταθμό σε επαρχία της βορειοανατολικής Ταϊλάνδης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ανάμεσα στα θύματα υπάρχουν και 22 παιδιά.

Mass #shooting at a #childcare centre in #Thailand’s northeastern province of Nong Bua Lam Phu. Initial reports indicate 38 people killed, mostly children.

Police have named a suspect, a 34-year Ex police officer.

He’s still on the run. #กราดยิง #กราดยิงหนองบัวลำภู pic.twitter.com/dfsfqebTUk — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) October 6, 2022

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από ταϊλανδέζικα μέσα ενημέρωσης, τις οποίες επιβεβαίωσε και η αστυνομία της χώρας, ο δράστης είναι πρώην αστυνομικός, ο οποίος σκότωσε επίσης τη γυναίκα και το παιδί του και έπειτα αυτοκτόνησε.

Η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης ανακοίνωσε ότι το περιστατικό έγινε σε παιδικό σταθμό στη Νονγκ Μπούα Λάμπου.

[Breaking] Multiple fatalities were reported from a shooting at a childcare center in Nong Bua Lam Phu, Thai news reported. The alleged shooter was reportedly a former police officer but there was no confirmation yet.#Thailand #กราดยิง #กราดยิงหนองบัวลำภู pic.twitter.com/Lgs485UBJP — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) October 6, 2022

Πριν διαπιστωθεί ότι αυτοκτόνησε, ο δράστης της επίθεσης είχε επικηρυχθεί από την κυβέρνηση της Ταϊλάνδης. Το όνομά του φέρεται να είναι Panya Kamrab και είχε αποπεμφθεί από το αστυνομικό σώμα για εμπλοκή σε υπόθεση ναρκωτικών.

Mass shooter at a childcare centre in Nong Bua Lamphu which led to 32 deaths, many children, shot his wife & child before killing himself. Police sergeant Panya Kamrab fired for drugs involvement.#shooting #childcare #Thailand #กราดยิง #กราดยิงหนองบัวลำภู pic.twitter.com/xODrIqNoBT — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) October 6, 2022

Με πληροφορίες από Reuters

Ειδήσεις σήμερα

Ακολουθήστε το kathimerini.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο kathimerini.gr