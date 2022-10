Νόμπελ Ειρήνης: Απονεμήθηκε στον Λευκορώσο Άλες Μπιαλιάτσκι και σε δύο οργανώσεις από Ρωσία – Ουκρανία

Στον Λευκορώσο πολιτικό ηγέτη και πρώην κρατούμενο Άλες Μπιαλιάτσκι και τις δύο ανθρωπιστικές οργανώσεις «Memorial» από τη Ρωσία και το ουκρανικό Κέντρο για τις Πολιτικές Ελευθερίες (Center for Civil Liberties) απονεμήθηκε το φετινό Νόμπελ Ειρήνης.

Όπως αναφέρθηκε, ο Μπαλιάτσκι και οι δύο αυτές οργανώσεις αντιπροσωπεύουν την κοινωνία των πολιτών στις πατρίδες τους, προωθώντας εδώ και πολλά χρόνια το δικαίωμα στην κριτική στην εξουσία και την προστασία των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Έχουν κάνει μια εκπληκτική προσπάθεια να καταγράψουν εγκλήματα πολέμου, την κατάχρηση της εξουσίας και την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μαζί αντιπροσωπεύουν τη σημασία της κοινωνίας των πολιτών για την ειρήνη και τη δημοκρατία», ανέφερε η εκπρόσωπος της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2022 #NobelPeacePrize to human rights advocate Ales Bialiatski from Belarus, the Russian human rights organisation Memorial and the Ukrainian human rights organisation Center for Civil Liberties. #NobelPrize pic.twitter.com/9YBdkJpDLU

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2022