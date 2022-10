Πόλεμος στην Ουκρανία: Πληροφορίες για πολύ ισχυρή έκρηξη στη γέφυρα στο Στενό του Κερτς

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώθηκε τεράστια έκρηξη στη στρατηγικής σημασίας γέφυρα στο Στενό του Κερτς, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA έκανε λόγο για πυρκαγιά σε δεξαμενή καυσίμων στη γέφυρα στη χερσόνησο της Κριμαίας.

Baza says witnesses in Kerch report a fire and explosions in the area of the railroad portion of the Crimean Bridge.https://t.co/u2iXx0t7Am pic.twitter.com/RKLjbChwba

— Rob Lee (@RALee85) October 8, 2022