Ρωσία: Ορίστηκε νέος διοικητής των στρατευμάτων στην Ουκρανία

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανέθεσε στον αρχηγό της αεροπορίας, τον στρατηγό Σεργκέι Σουροβίκιν, τη διοίκηση όλων των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων που έχουν εμπλακεί στην Ουκρανία.

Δεν διευκρινίστηκε ποιον ακριβώς θα αντικαστήσει ο Σουροβίκιν. Πάντως, ο προκάτοχός του στη θέση του επικεφαλής της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» φαίνεται να ήταν ο στρατηγός Αλεξάντερ Ντβορνίκοφ, ο οποίος ανέλαβε τη θέση του τον περασμένο Απρίλιο.

Ο 55χρονος Σουροβίκιν είναι αρχηγός της ρωσικής αεροπορίας από το 2017. Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, υπήρξε διοικητής μεραρχίας φρουρών στην Τσετσενία το 2004, κατά τη διάρκεια του πολέμου της Μόσχας κατά των ισλαμιστών ανταρτών, και του απονεμήθηκε μετάλλιο για την υπηρεσία του στη Συρία το 2017.

Ο Μαξ Σέντον, διευθυντής του γραφείου των Financial Times στη Μόσχα, σημειώνει ότι ο Σουροβίκιν έχει περάσει από τη Συρία και έχει διευθύνει της ρωσικές στρατιωτικές επιχειρήσεις εκεί.

«Είναι ακραία ένας διεφθαρμένος και βάναυσος στρατηγός, ακόμα και για τα δεδομένα του ρωσικού στρατού, σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας», αναφέρει ο Σέντον σε ανάρτησή του στο Twitter.

Russia’s “special military operation” has yet another new senior commander: Sergei Surovikin, former commander of Russia’s intervention in Syria.

He’s a notoriously corrupt and brutal general even by the Russian army’s standards, according to the UK MOD. https://t.co/B93Zln0iW2

