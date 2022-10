Ιράν: Οι αρχές πυροβολούν κατά διαδηλωτών σε κουρδικές πόλεις

Μία ιρανική οργάνωση που δραστηριοποιείται υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατήγγειλε σήμερα ότι οι δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν πυροβόλησαν κατά διαδηλωτών σε δύο κουρδικές πόλεις.

«Οι δυνάμεις ασφαλείας πυροβολούν κατά διαδηλωτών στις πόλεις Σαναντάι και Σακίζ», ανακοίνωσε η ιρανική οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw.

Σύμφωνα με την ίδια οργάνωση, οι αστυνομικές δυνάμεις καταστολής των διαδηλώσεων χρησιμοποιούν επίσης, δακρυγόνα.

Security forces direct fire on the protesters in Sanandaj’s Madar street.

October 8, 2022#MahsaAmini‌#NikaShakaramipic.twitter.com/GNjVZbxM5u

— Hengaw Organization for Human Rights (@Hengaw_English) October 8, 2022