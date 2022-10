Ουκρανία: Τα παιδιά του Κιέβου ψέλνουν τον εθνικό ύμνο από τα καταφύγια (βίντεο)

Αδάμαστο παραμένει το εθνικό φρόνημα μικρών και μεγάλων στο Κίεβο παρά τη βροχή πυραύλων που εξαπέλυσαν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ενάντια σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας το πρωί της Δευτέρας, σλυμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε λιγότερο από τρεις ώρες μετά την επίθεση με ρουκέτες στην ουκρανική πρωτεύουσα, φαίνονται παιδιά δημοτικού σχολείου του Κιέβου να έχουν σπεύσει σε καταφύγιο και μαζί με τις δασκάλες τους να ψέλνουν με όλη τη δύναμη της παιδικής τους φωνής τον ουκρανικό εθνικό ύμνο.

