Ουκρανία: Ενίσχυση της στρατιωτικής βοήθειας υπόσχεται ο Μακρόν

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, εξέφρασε τη «βαθιά του ανησυχία» για τα ρωσικά πυραυλικά πλήγματα κατά της Ουκρανίας, διατύπωσε για μία ακόμη φορά την πλήρη υποστήριξή του προς τη χώρα κατά την διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και εξέφρασε την προσήλωση της Γαλλίας στην ενίσχυση της βοήθειας προς το Κίεβο, περιλαμβανομένης της αποστολής στρατιωτικού υλικού, ανακοίνωσε η Προεδρία της Γαλλίας.

Η Ρωσία πραγματοποίησε πυραυλικές επιθέσεις σε ολόκληρη την Ουκρανία κατά την διάρκεια της ώρα αιχμής του πρωινού πλήττοντας μη στρατιωτικούς στόχους, σκοτώνοντας αμάχους και καταστρέφοντας μη στρατιωτικές υποδομές σε μία κίνηση εκδίκησης του Βλαντίμιρ Πούτιν για την έκρηξη στην γέφυρα του Κερτς, την οποία χαρακτήρισε «τρομοκρατική επίθεση».

«Επαναδιατύπωσε την απόλυτη και πλήρη υποστήριξή του στο πλευρό του προέδρου Ζελένσκι και την δέσμευσης της Γαλλίας για την αύξηση της υποστήριξης προς την Ουκρανία ανταποκρινόμενος στις ανάγκες που έχουν διατυπωθεί από το Κίεβο, περιλαμβανομένης της συνδρομής σε πολεμικό εξοπλισμό», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Μεγάρου των Ηλυσίων.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας «παραμένει σε στενή επαφή» με τον ουκρανό ομόλογό του, καθώς και με τους «εταίρους του στην Ευρωπαϊκή Ενωση και την G7».

Ο Μακρόν επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι η Γαλλία σχεδιάζει την αποστολή επιπλέον έξι συστημάτων πυροβολικού Caesar, βεληνεκούς 40 χιλιομέτρων, εκτός των 18 που έχουν ήδη σταλεί.

Εκτός των 18 Caesar, η Γαλλία έχει προμηθεύσει μέχρι στιγμής αντιαρματικούς και αντιαεροπορικούς πυραύλους, τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού (VAB), καύσιμα, ατομικό εξοπλισμό και περί τα 15 TRF1 (howitzer) των 155 mm. Εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο αποστολής 20 τεθωρακισμένων οχημάτων Bastion.

Επιπλέον, η υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Κατρίν Κολονά έγραψε στο Twitter ότι τα ρωσικά πλήγματα κατά της Ουκρανίας συνιστούν «έγκλημα πολέμου».

«Καταδικάζω με τη μεγαλύτερη δριμύτητα τις σημερινές αδιάκριτες ρωσικές επιθέσεις. Η στόχευση του άμαχου πληθυσμού συνιστά έγκλημα πολέμου», έγραψε η Κατρίν Κολονά.

Ο όρος «έγκλημα πολέμου» χρησιμοποιήθηκε επίσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταδίκη των σημερινών πυραυλικών επιθέσεων σε ολόκληρη την Ουκρανία. Το Βερολίνο ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συμμετάσχει στην αυριανή σύνοδο κορυφής των χωρών της Ομάδας των 7 (G7), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 15.00 ώρα Ελλάδος μέσω τηλεδιάσκεψης.

Για «έγκλημα πολέμου» έκανε λόγο και ο ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ζμπίγκνιεφ Ράου.

Today’s Russian bombing Ukrainian cities and civilians is an act of barbarism and a war crime. Russia cannot win this war. We stand behind you Ukraine!

— Zbigniew Rau (@RauZbigniew) October 10, 2022