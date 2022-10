Μπόρις Τζόνσον Α.Ε.: Η ζωή του Βρετανού πρώην πρωθυπουργού μετά τη Ντάουνινγκ Στριτ

Ακολουθώντας τα βήματα άλλων προκατόχων του, ο Βρετανός πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να ξεκινήσει μια νέα καριέρα ως ομιλητής και συγγραφέας.

Η πορεία μοιάζει περίπου προδιαγεγραμμένη για όποιον ηγέτη έχει περάσει πολλά χρόνια μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας. Μετά την απομάκρυνση από την εξουσία, ακολουθεί μια νέα καριέρα: εκείνη του ομιλητή σε συνέδρια αλλά και του συγγραφέα απομνημονευμάτων: των δικών του απομνημονευμάτων.

Πολιτικοί σχολιαστές στην Αγγλία εκτιμούν ότι ο Μπόρις Τζόνσον, ακολουθώντας το παράδειγμα προηγούμενων Βρετανών ηγετών, πρόκειται στο κοντινό μέλλον να «γίνει» κι εκείνος «εταιρεία» που θα προσφέρει κυρίως δύο «προϊόντα»: απομνημονεύματα και ομιλίες/διαλέξεις.

Αυτό που δεν αναμένεται να κάνει ο 58χρονος πρώην πρωθυπουργός, τουλάχιστον όχι άμεσα, όπως σημειώνουν σε άρθρο τους οι Τάιμς της Νέας Υόρκης, είναι να επιχειρήσει να επιστρέψει σε θέσεις εξουσίας ή πολιτικής/κομματικής ευθύνης. Σημειώνεται, βέβαια, ότι ο Μπόρις Τζόνσον παραμένει βουλευτής.

«Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να επιχειρήσει οποιαδήποτε προσπάθεια επιστροφής», δηλώνει στους New York Times ο Άντριου Γκίμσον, συγγραφέας του βιβλίου «Boris Johnson: The Rise and Fall of a Troublemaker at No. 10».

Εάν το επιλέξει, ο Μπόρις Τζόνσον θα μπορούσε να ενταχθεί στο κύκλωμα όσων δίνουν διαλέξεις (lecture circuit) σε μια ιδανική χρονική συγκυρία. Εταιρικά συνέδρια και ετήσια meetings πραγματοποιούνται πλέον εκ νέου δια ζώσης, μετά από περίπου δύο χρόνια πανδημίας. Στα τέλη Σεπτεμβρίου, η Clinton Global Initiative πραγματοποίησε το πρώτο της συνέδριο έπειτα από το 2019, ενώ το Φεστιβάλ Καινοτομίας (Innovation Festival) της Fast Company είχε περίπου 5.700 εγγεγραμμένους, περίπου 700 περισσότερους από ό,τι πριν τρία χρόνια.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο των New York Times, ο Μπόρις Τζόνσον θα μπορούσε να εξασφαλίσει αμοιβή ως και 250.000 δολ. για κάθε ομιλία του. Ο ίδιος είχε το 2019, μετά την αποχώρησή του από τη θέση του ΥΠΕΞ, εκφωνήσει μια τρίωρη ομιλία για την οποία είχε λάβει ως πληρωμή περίπου 132.000 δολ. όπως αναφέρεται. Ο ίδιος ως δημοσιογράφος, για τα άρθρα που δημοσίευε στην Telegraph έπαιρνε το 2019 περίπου 25.000 δολ. μηνιαίως.

Εάν θέλει ωστόσο να κάνει καριέρα ως χρυσοπληρωμένος ομιλητής, ο Μπόρις Τζόνσον μάλλον θα πρέπει να βγει εκτός των βρετανικών συνόρων. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο των New York Times, ο 58χρονος θα μπορούσε να γνωρίσει μεγαλύτερη επιτυχία στις ΗΠΑ από ό,τι στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο ίδιος θα μπορούσε να υπογράψει συμβόλαιο με πρακτορεία όπως είναι το Harry Walker Agency στη Νέα Υόρκη ή το Washington Speakers Bureau που εκπροσωπεί την Τερέζα Μέι, τον Τζον Μέιτζορ και άλλους πρώην πρωθυπουργούς.

Τα απομνημονεύματά του, δε, εκτιμάται πως θα μπορούσε να τα πουλήσει από 1,1 εκατ. δολ. έως 2,2 εκατ. δολ., όπως αναφέρουν βρετανικές πηγές στους New York Times. Εκδοτικοί οίκοι όπως για παράδειγμα ο Harper Collins του Ρούπερτ Μέρντοχ, που έχουν εκδώσει βιβλία Βρετανών πρώην πρωθυπουργών (του Τζον Μέιτζορ, του Ντέιβιντ Κάμερον), θα μπορούσαν να ενδιαφερθούν για την έκδοση ενός τέτοιου βιβλίου. Βρετανικά μίντια αναφέρουν, πάντως, ότι ο Μπόρις Τζόνσον έχει ήδη ξεκινήσει τη συγγραφή των απομνημονευμάτων του την οποία θέλει μάλιστα να έχει ολοκληρώσει ως τα Χριστούγεννα.

Με πληροφορίες από New York Times

