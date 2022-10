Oυκρανία: Ήχησαν οι προειδοποιητικές σειρήνες σε όλη τη χώρα

Ήχησαν ξανά την Τρίτη το πρωί οι προειδοποιητικές σειρήνες σε πολλές πόλεις της Ουκρανίας, οι οποίες βρίσκονται σε συναγερμό για νέες πυραυλικές επιθέσεις, μία ημέρα μετά τον σφοδρό βομβαρδισμό πολλών πόλεων από τη Ρωσία.

«Προσοχή. Στη διάρκεια της ημέρας υπάρχει μεγάλη πιθανότητα πυραυλικών επιθέσεων στο έδαφος της Ουκρανίας. Παρακαλώ παραμείνετε στα καταφύγια για την ασφάλειά σας, μην αγνοείτε τις σειρήνες προειδοποίησης», ανέφεραν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στο Telegram.

Νωρίς το πρωί της Τρίτης, οι σειρήνες ήχησαν ξανά στο Κίεβο, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του ΒΒC Πολ Άνταμς. Τουλάχιστον δύο πύραυλοι με προορισμό το Κίεβο αναχαιτίστηκαν από την ουκρανική αεράμυνα το πρωί της Τρίτης, σύμφωνα με τον διοικητή της στρατιωτικής περιφερειακής διοίκηση του Κιέβου, Ολεξάντρ Κουλέμπα. Παράλληλα ο Ουκρανός βουλευτής Ολέξιι Γκοντσαρένκο ανέφερε ότι ακούστηκε νέα έκρηξη στην ουκρανική πρωτεύουσα, καθώς και εκρήξεις στο Χμελνίτσκι.

The sirens are sounding again in #Kyiv. What sort of day will it be? pic.twitter.com/LhNn7rOns0

— Paul Adams (@BBCPaulAdams) October 11, 2022