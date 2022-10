Βίκτορ Όρμπαν: Ψάχνει τον Ντόναλντ Τραμπ στο twitter και κάνει «θόρυβο»

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν απέκτησε λογαριασμό στο twitter μόλις την περασμένη Δευτέρα.

«Μαχητής της ελευθερίας, σύζυγος, πατέρας, παππούς, πρωθυπουργός της Ουγγαρίας», γράφει η λεζάντα κάτω από το όνομά του.

«Ας κάνουμε λίγο θόρυβο! Από τώρα μπορείτε να με ακολουθείτε και στο twitter», ανέφερε ο 59χρονος Ούγγρος πρωθυπουργός στην πρώτη του ανάρτηση.

Let’s make some noise! From now on you can also follow me on Twitter.

Λίγες ώρες αργότερα ωστόσο, επανήλθε με ένα νέο τιτίβισμα στο οποίο διερωτάται «πού είναι ο καλός του φίλος ο Ντόναλντ Τραμπ;», χρησιμοποιώντας μάλιστα, για να κάνει μεγαλύτερη εντύπωση, και ένα GIF με τον Τζον Τραβόλτα από το Pulp Fiction.

After my first day on Twitter, there’s one question on my mind. Where is my good friend, @realDonaldTrump? pic.twitter.com/vCzWfAy2sh

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 11, 2022