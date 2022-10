Ουκρανία: Το ιστορικό κέντρο της Οδησσού, υποψήφιο μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco

Μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco ζήτησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ανακηρυχθεί το ιστορικό κέντρο της Οδησσού, που φημίζεται για την αρχιτεκτονική του.

Ο Ζελένσκι απευθύνθηκε, με βιντεοσκοπημένο μήνυμα, στα 58 μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Unesco για να επισημοποιήσει την υποψηφιότητα της Οδησσού. Η πόλη, με τις μνημειώδεις σκάλες και το ιστορικό κέντρο, είναι στρατηγικής σημασίας και έχει βομβαρδιστεί πολλές φορές από τις ρωσικές δυνάμεις.

«Πρέπει να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι ο κόσμος δεν θα κλείσει τα μάτια στην καταστροφή της κοινής ιστορίας μας, του κοινού πολιτισμού μας, της κοινής κληρονομιάς μας. Ένα από τα βήματα θα πρέπει να είναι η διαφύλαξη του ιστορικού κέντρου της Οδησσού, μιας πανέμορφης πόλης, ενός σημαντικού λιμανιού στη Μαύρη Θάλασσα και μιας πηγής πολιτισμού για εκατομμύρια ανθρώπους σε πολλές, διαφορετικές χώρες», τόνισε.

Ο Ζελένσκι είπε ότι έχει στείλει στην Unesco, η οποία εδρεύει στο Παρίσι, τον φάκελο της υποψηφιότητας. «Η Οδησσός, όπως και όλες οι άλλες πόλεις της Ουκρανίας, είναι στόχος των ρωσικών βομβαρδισμών. Σας παρακαλώ, στηρίξτε την Οδησσό. Δείξετε ότι, στο επίπεδο της Unesco, ο ρωσικός τρόμος πρέπει να σταματήσει» είπε, εξηγώντας ότι συνολικά έχουν καταστραφεί σε όλη τη χώρα 540 μνημεία και πολιτιστικά ή θρησκευτικά ιδρύματα από την έναρξη του πολέμου σε όλη τη χώρα.

