Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι ΗΠΑ ψάχνουν ρωσικά όπλα

Σε κυνήγι οπλισμού ρωσικής κατασκευής, όπως τα τύπου καλάσνικοφ, έχουν αποδυθεί οι ΗΠΑ ανά την υφήλιο, καθώς οι Ουκρανοί στρατιώτες είναι εκπαιδευμένοι σε τέτοια όπλα. Φωτ. JIM HUYLEBROEK/THE NEW YORK TIMES.

Παρά τις διαβεβαιώσεις της Δύσης για ενίσχυση του αμυντικού εξοπλισμού της Ουκρανίας, η επείγουσα ανάγκη του Κιέβου για ρωσικού τύπου οπλισμό είναι δύσκολο να ικανοποιηθεί από την υπάρχουσα παγκόσμια προσφορά.

Για να εντοπίσουν τέτοια όπλα, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους αναζητούν σε όλη τη Γη πρόθυμους προμηθευτές, με σημαντικά αποθέματα σοβιετικού και ρωσικού οπλισμού. Η Φινλανδία, η οποία εξευμένιζε παραδοσιακά τη Μόσχα αγοράζοντας σοβιετικά όπλα, στέλνει τώρα στην Ουκρανία αυτόματα τουφέκια ΑΚ-47 και πυρομαχικά. Η Νότια Κορέα προσφέρει αλεξίσφαιρα γιλέκα, κράνη και ιατρικό εξοπλισμό.

Αλλες χώρες, όπως η Καμπότζη, το Κονγκό, η Ρουάντα, το Μεξικό, η Κολομβία και το Περού, δέχθηκαν πρόσφατα την επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ Αντονι Μπλίνκεν, ο οποίος άσκησε παρασκηνιακά πιέσεις προκειμένου αυτά τα κράτη να προσφέρουν ουσιαστική αμυντική βοήθεια πέρα από τις δηλώσεις στήριξής τους.

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί η Κύπρος. Η χώρα διαθέτει σήμερα στις αποθήκες της δέκα συστοιχίες πυραύλων Buk και Tor, ικανών να καταρρίψουν αεροσκάφη, drones και πυραύλους τύπου Κρουζ. Η κυπριακή κυβέρνηση έχει διασαφηνίσει, όμως, ότι θα προσφέρει αυτά τα όπλα μόνο εάν αντικατασταθούν με πιο σύγχρονα, ικανά να αντιμετωπίσουν την τουρκική απειλή. Η Ουάσιγκτον, από τη μεριά της, δεν επιθυμεί να πυροδοτήσει νέο εξοπλιστικό ανταγωνισμό, παρότι η κυβέρνηση Μπάιντεν ήρε το εμπάργκο αμερικανικών όπλων κατά της Κύπρου την 1η Οκτωβρίου.

Αμερικανοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι η άρση του εμπάργκο προγραμματιζόταν εδώ και χρόνια και αποσκοπούσε στον περιορισμό της ρωσικής επιρροής στην κυβέρνηση της Λευκωσίας. Αμερικανός αξιωματούχος, που μίλησε off the record στους New York Times, είπε ότι η Κύπρος κατέστη πλέον «πιθανή εναλλακτική» για την τροφοδοσία της Ουκρανίας με όπλα. Από τη μεριά του ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δεσμεύθηκε να ενισχύσει τη στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας στην κατεχόμενη βόρεια Κύπρο, επικαλούμενος τη λήξη του αμερικανικού εμπάργκο.

Βασικοί προμηθευτές

Μέχρι στιγμής, οι σημαντικότεροι προμηθευτές αμυντικών συστημάτων στην Ουκρανία είναι κατά σειρά οι ΗΠΑ, η Βρετανία, η Ευρωπαϊκή Ενωση και η Πολωνία, σύμφωνα με δεδομένα που έχει συλλέξει το γερμανικό ινστιτούτο Kiel. Ανάλογο αίτημα με αυτό της Κύπρου για ανανέωση οπλισμού που προωθείται στην Ουκρανία αναμένεται να καταθέσει και η Πολωνία, με την κυβέρνηση της Βαρσοβίας να εκφράζει φόβους ότι το οπλοστάσιό της έχει περιορισθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε απειλείται η εθνική ασφάλεια της χώρας.

