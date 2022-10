Πώς ο στρατός της Ουκρανίας κατέκτησε το Twitter

Προ ολίγων ημερών, μια μικρή ομάδα Ουκρανών που εξειδικεύεται στην επεξεργασία βίντεο, τις επικοινωνίες και τη διαφήμιση έσπευσε να ευχαριστήσει τη Γαλλία για τα όπλα που απέστειλε στον στρατό της χώρας.

«Είναι η Γαλλία, οπότε ξέραμε ότι έπρεπε να κάνουμε κάτι ρομαντικό. Αλλά και να τους θυμίσουμε ότι μπορούν να κάνουν περισσότερα», δήλωσε σύμφωνα με τους Financial Times η Άννα, η οποία συμμετέχει στη δημιουργία περιεχομένου για την ομάδα που διαχειρίζεται τον λογαριασμό Twitter του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας και η οποία ζήτησε να μην χρησιμοποιηθεί το πραγματικό της όνομα.

Υπό τους ήχους της κλασικής γαλλικής μπαλάντας «Je T’aime Moi Non Plus», το βίντεο -που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας στο Twitter την Τετάρτη- περιλάμβανε εικόνες από σοκολάτες και λουλούδια, αλλά και οπλικά συστήματα που παραχώρησαν οι Γάλλοι στους Ουκρανούς.

«Ευχαριστούμε Γαλλία» και «παρακαλούμε, στείλτε μας περισσότερα» ήταν μερικά από τα μηνύματα στο βίντεο, το οποίο προβλήθηκε περισσότερες από 1,5 εκατομμύριο φορές σε 24 ώρες.

Ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται, ο στρατός της Ουκρανίας φαίνεται να έχει κατακτήσει το Twitter με έναν αποτελεσματικό συνδυασμό αναρτήσεων που συνδυάζουν το χιούμορ και τις τραγικές συνέπειες της ρωσικής εισβολής. Στόχος είναι «να κερδίσουμε την καρδιά και το μυαλό» ανθρώπων σε όλο τον κόσμο και «να κρατήσουμε τους συμμάχους στο πλευρό μας», είπε η Άννα στους FT.

Οι αναρτήσεις του υπουργείου Άμυνας υπενθυμίζουν το τίμημα του πολέμου και αναπαράγονται στο Διαδίκτυο, κάτι που βοηθά στη διατήρηση της υποστήριξης για την προσπάθεια της Ουκρανίας, ακόμη και όταν το ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη εκτινάσσεται στα ύψη, σύμφωνα με παρατηρητές. «Βίντεο σαν κι αυτό βοηθούν στη δημιουργία ενός αφηγήματος που επηρεάζει τον κόσμο της πολιτικής», δήλωσε δυτικός διπλωμάτης.

Ο λογαριασμός του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας έχει 1,5 εκατομμύριο ακόλουθους, αλλά η επιρροή του είναι πολύ μεγαλύτερη, ενώ «το χιούμορ και η δημιουργικότητα βοηθούν στην αποτροπή της κόπωσης της Δύσης από τον πόλεμο», είπε ένας άλλος δυτικός διπλωμάτης στους FT.

Πίσω από αυτό το αποτέλεσμα βρίσκεται μια ομάδα εθελοντών που τροφοδοτούν με τις δημιουργικές προσπάθειές τους μια εταιρεία στρατηγικής επικοινωνίας, η οποία στελεχώνεται από βετεράνους της πολιτικής σκηνής της Ουκρανίας. Αυτή η ομάδα διαχειρίζεται τους λογαριασμούς Twitter του υπουργείου Άμυνας της χώρας και του υπουργού Άμυνας Ολέκσιι Ρεζνίκοφ.

Έχουν γίνει η φωνή των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, πνίγοντας τα μετρημένα μηνύματα του εχθρού τους με… τρολάρισμα, καυστικά σχόλια, αλλά και δείχνοντας αντίληψη για την κουλτούρα των χωρών στις οποίες απευθύνονται. Χρησιμοποιώντας έναν χάρτη της Ιαπωνίας για να δείξει το μήκος της πρώτης γραμμής της Ουκρανίας, η ομάδα συμπεριέλαβε τις Κουρίλες νήσους, αντικείμενο εδαφικής διαμάχης ανάμεσα στο Τόκιο και τη Μόσχα, κερδίζοντας τους Ιάπωνες χρήστες του Διαδικτύου.

Imagine what it takes for Ukraine to counter russian aggression,when the front line of the war spans the distance of almost an entire country north to south.

Let’s take 🇯🇵. If you start drawing a line from Japan’s northern island of Etorofu to the south, you would reach Nagasaki. pic.twitter.com/zpo9S1K3Bs

— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 7, 2022