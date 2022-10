Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέες εκρήξεις σημειώθηκαν στο Κίεβο

Τουλάχιστον τρεις ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν το πρωί στο Κίεβο, μια εβδομάδα έπειτα από τους εκτεταμένους ρωσικούς βομβαρδισμούς στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου και του Reuters, δύο εκρήξεις ακούστηκαν αντίστοιχα περί τις 06:35, 06:45 και 06:58 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). Λίγο νωρίτερα, είχαν ακουστεί οι σειρήνες της αεράμυνας.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, ο Βιτάλι Κλίτσκο, έκανε λόγο για εκρήξεις στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Shevchenkivskiy, όπου είχε γίνει και η ρωσική επίθεση της προηγούμενης εβδομάδας. Σύμφωνα με τον ίδιο, κτίρια έχουν υποστεί ζημιές, ενώ επί τόπου βρίσκονται σωστικά συνεργεία.

Ο επικεφαλής του γραφείου της ουκρανικής προεδρίας, Αντρίι Γιερμάκ, ανέφερε ότι το χτύπημα έγινε με drones καμικάζι.

Two loud explosions in a central district of Kyiv this morning, just as people prepare for work. Looks like a residential area near the train station has been hit. pic.twitter.com/kiSmFnMy1A

— Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) October 17, 2022