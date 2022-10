Βρετανία: Χωρίς τέλος η πολιτική κρίση – Τρίζει η καρέκλα της Τρας

Αν και έχουν περάσει μόλις πέντε εβδομάδες από τότε που η Λιζ Τρας ανέλαβε την εξουσία στη Βρετανία, ήδη τρεις βουλευτές των Συντηρητικών δήλωσαν δημόσια χθες, Κυριακή, ότι επιθυμούν την απομάκρυνση της από το πρωθυπουργικό θώκο. Σύμφωνα δε με βρετανικά δημοσιεύματα, υπολογίζονται σε 100 οι βουλευτές των Συντηρητικών που παρασκηνιακά συζητούν την καθαίρεση της, εξετάζοντας πιθανά σενάρια αντικατάστασης της.

Πρακτικά, αν η Βρετανίδα πρωθυπουργός δεν παραιτηθεί από μόνη της, τότε θα πρέπει να αλλάξει το καταστατικό του Συντηρητικού Κόμματος για να απομακρυνθεί από τη θέση της. Και αυτό διότι το καταστατικό των Τόρις προβλέπει ότι δεν επιτρέπεται η εσωκομματική διαδικασία μομφής κατά του ηγέτη τους, αν δεν έχουν περάσει 12 μήνες από τότε που ανέλαβε την εξουσία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο σερ Γκρέιαμ Μπρέιντι, ο πρόεδρος της επιτροπής 1922 που είναι υπεύθυνος για την εν λόγω διαδικασία, θα συναντηθεί σήμερα με την κα Τρας για να της εκφράσει την έντονη δυσαρέσκεια των Συντηρητικών βουλευτών.

Σε μια ύστατη προσπάθεια να σώσει ό,τι μπορεί να σωθεί, σήμερα το πρωί ο νέος υπουργός Οικονομικών Τζέρεμι Χαντ, που ανέλαβε το υπουργείο μόλις την Παρασκευή, δήλωσε ότι σχεδόν όλες οι φοροαπαλλαγές, που ανακοίνωσε η κυβέρνηση στο πλαίσιο του λεγόμενου μίνι προϋπολογισμού, αποσύρονται.

«Η κυβέρνηση αποφάσισε σήμερα να προβεί σε επιπλέον αλλαγές στον μίνι προϋπολογισμό. Αποφασίσαμε να τις ανακοινώσουμε πριν από το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πρόγραμμα, το οποίο θα έρθει στη βουλή σε δύο εβδομάδες (31 Οκτωβρίου), για να ελαχιστοποιήσουμε τις μη χρήσιμες εικασίες», δήλωσε ο κ. Χαντ. Παράλληλα, όπως τόνισε, στόχος του είναι να αποκαταστήσει «την εμπιστοσύνη και την σταθερότητα» στα δημόσια οικονομικά της χώρας.

Αίσθηση έχει προκαλέσει το γεγονός ότι η κυβερνητική εγγύηση για τις τιμές της ενέργειας θα είναι καθολική τελικά μέχρι τον Απρίλιο και όχι για δύο χρόνια, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Λιζ Τρας, με το που ανέλαβε την εξουσία στις αρχές του Σεπτέμβρη, το πρώτο μέτρο που ανακοίνωσε για την αντιμετώπιση της ραγδαίας αύξησης του κόστους ζωής ήταν το πάγωμα στις τιμές ενέργειας. Μετά τον Απρίλιο, το σχέδιο θα είναι πιο στοχευμένο και δεν θα αφορά όλα τα νοικοκυριά στην Βρετανία, ανακοίνωσε ο Τζέρεμι Χάντ.

Από την πλευρά της, η Τρας δηλώνει ότι η κυβέρνηση χαράσσει νέα πορεία για οικονομική ανάπτυξη και τονίζει την ανάγκη για σταθερότητα.

«Ο βρετανικός λαός δικαίως επιθυμεί σταθερότητα και αυτός είναι ο λόγος που αντιμετωπίζουμε τα σοβαρά προβλήματα που έχουμε μπροστά μας σε επιδεινούμενες οικονομικές συνθήκες», δηλώνει η Λιζ Τρας με ανάρτησή της στο Twitter.

«Αναλάβαμε δράση για να χαράξουμε μια νέα πορεία ανάπτυξης που υποστηρίζει και προσφέρει στους ανθρώπους σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο», έγραψε η πρωθυπουργός της Βρετανίας στο Twitter.

The British people rightly want stability, which is why we are addressing the serious challenges we face in worsening economic conditions.

We have taken action to chart a new course for growth that supports and delivers for people across the United Kingdom. https://t.co/P3yglx6efZ

— Liz Truss (@trussliz) October 17, 2022