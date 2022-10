Βρετανία: Διαδηλωτής υπέρ της δημοκρατίας στο Χονγκ Κονγκ ξυλοκοπήθηκε έξω από το κινεζικό προξενείο

Η βρετανική κυβέρνηση κατήγγειλε σήμερα ως «πολύ ανησυχητική» τη βίαιη επίθεση εναντίον ενός ακτιβιστή υπέρ της δημοκρατίας στο Χονγκ Κονγκ που διαδήλωνε έξω από το κινεζικό προξενείο στο Μάντσεστερ, στη βόρεια Αγγλία.

Βίντεο δείχνουν άνδρες να καταστρέφουν πλακάτ των διαδηλωτών και μετά να επιστρέφουν στο προξενείο. Στα επόμενα δευτερόλεπτα, ενώ βίαιες συμπλοκές σημειώνονται μπροστά στις πύλες, ένας άνδρας ξυλοκοπείται ακριβώς πίσω από αυτές μέσα στον περίβολο του προξενείου.

Στο τέλος τον σέρνουν έξω από το προξενείο τουλάχιστον ένας αστυνομικός και άλλοι διαδηλωτές.

Ο ακτιβιστής υπέρ της δημοκρατίας στο Χονγκ Κονγκ είπε στο BBC ότι ξυλοκοπήθηκε από άνδρες που βγήκαν από το προξενείο για να καταστρέψουν τα πλακάτ των διαδηλωτών.

