Ρωσία: Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους σε πολυκατοικία στο Γιέισκ

Στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη σε πολυκατοικία στην πόλη Γιέισκ της Ρωσίας, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, επικαλούμενα μαρτυρίες.

Σύμφωνα με πλάνα που δημοσιεύθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά τη συντριβή του στρατιωτικού αεροσκάφους.

Στο σημείο της συντριβής έσπευσαν πυροσβέστες και ασθενοφόρα.

Russian media report that a military plane crashed on a residential building in the city of Yeysk pic.twitter.com/cqsqLi2tpe

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 17, 2022