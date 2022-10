Ρωσία: Τέσσερις νεκροί και έξι αγνοούμενοι από τη συντριβή αεροσκάφους στην Γεΐσκ

Στους τέσσερις ανέρχονται οι νεκροί από τη συντριβή ρωσικού μαχητικού αεροσκάφους σε πολυκατοικία της πόλης Γιεΐσκ, στη νότια Ρωσία, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax που επικαλείται τις τοπικές αρχές. Άλλοι έξι άνθρωποι αγνοούνται.

Κατά το ρωσικό πρακτορείο TASS, επρόκειτο για μαχητικό – βομβαρδιστικό αεροσκάφος τύπου Sukhoi Su-34, σε κινητήρα του οποίου εκδηλώθηκε φωτιά. Σύμφωνα με πλάνα που δημοσιεύθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το κτίριο στο οποίο κατέπεσε το αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες.

Οι δύο χειριστές του αεροσκάφους κατάφεραν να το εγκαταλείψουν πριν από τη συντριβή, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές. Στο σημείο της συντριβής έσπευσαν πυροσβέστες και ασθενοφόρα.

Βίντεο από το σημείο της συντριβής του αεροσκάφους:

Russian media report that a military plane crashed on a residential building in the city of Yeysk pic.twitter.com/cqsqLi2tpe

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 17, 2022