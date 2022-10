Γερμανοί ερευνητές: Η δολιοφθορά στους Nord Stream έγινε με εκρηκτικούς μηχανισμούς 500 κιλών ΤΝΤ

Γερμανοί ερευνητές διαπίστωσαν ότι η σειρά των εκρήξεων κατά μήκος των υποθαλάσσιων αγωγών φυσικού αερίου Nord Stream από τη Ρωσία προς τη Δυτική Ευρώπη πιθανότατα προκλήθηκε από δολιοφθορά, διά της πυροδότησης μηχανισμού εξ αποστάσεως, σύμφωνα με αξιωματούχους που γνωρίζουν την έρευνα.

Για εκρήξεις έχουν κάνει λόγο και τα προκαταρκτικά ευρήματα Σουηδών αξιωματούχων, ενώ αντίστοιχο είναι και νέο πόρισμα της αστυνομίας της Δανίας.

Γερμανοί αξιωματούχοι λένε ότι είναι απίθανο η φερόμενη ως δολιοφθορά να έγινε από στρατιωτικό υποβρύχιο, επικαλούμενοι το σχετικά μικρό βάθος του νερού εκεί και την κατά κανόνα στενή παρακολούθηση υποβρυχίων από τις ναυτικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ στην περιοχή.

Μια θεωρία για την επίθεση είναι ότι οι εκρηκτικοί μηχανισμοί κατέβηκαν από ένα πλοίο, βυθίστηκαν και στη συνέχεια πυροδοτήθηκαν εξ αποστάσεως, δήλωσαν οι Γερμανοί αξιωματούχοι.

Οι εικόνες από τα σημεία των εκρήξεων δείχνουν ότι τα εκρηκτικά είχαν δύναμη περίπου 500 κιλών TNT, σύμφωνα με Γερμανούς αξιωματούχους.

Σήμερα, Τρίτη, η σουηδική εφημερίδα Expressen δημοσίευσε υποβρύχιες φωτογραφίες από τους αγωγούς, αναφέροντας ότι τουλάχιστον 50 μέτρα της γραμμής φυσικού αερίου φαίνεται να λείπουν μετά την έκρηξη, η οποία ήταν μεγέθους 2,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Here are the first exclusive images of the ruptured Nord Stream 1 gas pipeline. On the seabed we filmed the remains of the pipe that had been torn to pieces by the explosion. with @erikwiman @alexljungdahl and @BlueyeRoboticshttps://t.co/VvrXiThyLt

— Mattias Carlsson (@CarlssonMattias) October 18, 2022