Ρωσία: 14 οι νεκροί από τη συντριβή βομβαρδιστικού Su-34 στo Γεΐσκ

Στους 14 ανέρχονται οι νεκροί από τη συντριβή ρωσικού μαχητικού αεροσκάφους σε πολυκατοικία της πόλης Γιεΐσκ, στη νότια Ρωσία, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, που επικαλείται το υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Russian media report that a military plane crashed on a residential building in the city of Yeysk pic.twitter.com/cqsqLi2tpe

