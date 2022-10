Συναγερμός και πάλι στο Κίεβο: Νέο μπαράζ εκρήξεων

Σε νέο γύρο επιθέσεων κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας φαίνεται πως επιδίδεται η Ρωσία, καθώς εκρήξεις ακούγονται το μεσημέρι της Τετάρτης από το κέντρο του Κιέβου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες στα social media, τα αντιεροπορικά συστήματα της πρωτεύουσας της Ουκρανίας ενεργοποιήθηκαν και απέκρουσαν ρωσικές ρουκέτες.

Ukraine’s Air Defense just intercepted a few missiles over Kyiv pic.twitter.com/ryItFWWRcb — Ukraine Front Lines (@EuromaidanPR) October 19, 2022

Ukrainian surface-to-air defense is active over Kyiv. Several explosions seen and heard minutes ago. Here’s the sky over Kyiv. I just snapped this pic. pic.twitter.com/hAF3vF6Ah0 — Christopher Miller (@ChristopherJM) October 19, 2022

Με το που ήχησαν οι σειρήνες, οι πολίτες πήγαν στα υπόγεια καταφύγια ή ακόμη και στο μετρό.

Residents of Kyiv taking shelter in a metro underpass, checking their phones for updates. Mood isn’t fearful or panicked — just concerned and exhausted. Explosions don’t phase them anymore. pic.twitter.com/Vd3PkKeGKe — Adam Zivo (@ZivoAdam) October 19, 2022

Σημειώνεται ότι σήμερα την ουκρανική πρωτεύουσα έχει επισκεφθεί ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας. Μάλιστα, οι σειρήνες ήχησαν ακριβώς την ώρα της συνάντησής του με τον Ουκρανό ομόλογό του, Ντμίτρι Κουλέμπα.

Ο κ. Δένδιας και ο κ. Κουλέμπα, όπως επίσης και η ελληνική αντιπροσωπεία είναι καλά και βρίσκονται σε καταφύγιο.

Το Κίεβο έχει δεχθεί από τη Δευτέρα επανειλημμένες επιθέσεις από ρωσικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα – καμικάζι, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε ανθρώπους και στοχοθέτησαν κυρίως ενεργειακές υποδομές.

Κλιμάκωση και στη Χερσώνα

Την ίδια ώρα, η Μόσχα έχει ζητήσει την εκκένωση του περίπου 60.000 πολιτών από την επαρχία της Χερσώνας (την οποία έχει προσαρτήσει ο Πούτιν), εν αναμονή μιας μεγάλης ουκρανικής αντεπίθεσης.

Ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας, Μιχαΐλο Ποντόλιακ, απάντησε σε σκωπτικό ύφος στις δηλώσεις των φιλορωσικών δυνάμεων που έχουν στην κατοχή τους την επαρχία της Χερσώνας και την ομώνυμη πόλη

«Έχει περάσει λιγότερο από ένας μήνας μετά την πομπώδη ανακοίνωση για την προσάρτηση της Χερσώνας και τη συναυλία στην Κόκκινη Πλατεία, ενώ η αυτοανακηρυχθείσα ‘διοίκηση της πόλης’… εκκενώνει με επίσημο τρόπο εν αναμονή της ουκρανικής δικαιοσύνης. Η πραγματικότητα μπορεί να πονάει εάν ζεις σε ένα φανταστικό κόσμο», ανέφερε ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας Μιχαΐλο Ποντολιάκ σε ανάρτηση στο Twitter.

Less than a month has passed since the pompous announcement of Kherson annexation and solemn concert on the Red Square, as the self-proclaimed “city administration”…ceremoniously evacuates in anticipation of 🇺🇦 justice. Reality can hurt if you live in a fictional fantasy world. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 19, 2022

Την ίδια ώρα, ο Αντρίι Γερμάκ, ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου κατηγόρησε τη Ρωσία ότι οργανώνει «σόου προπαγάνδας» στην κατεχόμενη Χερσώνα, προσπαθώντας να τρομάξει τους κατοίκους με ψευδείς, όπως τις χαρακτήρισε, ενημερώσεις για ουκρανικούς βομβαρδισμούς.

«Οι Ρώσοι προσπαθούν να τρομάξουν τους ανθρώπους της Χερσώνας με ψευδείς ενημερώσεις για τον βομβαρδισμό της πόλης από τον στρατό μας και επίσης να οργανώσουν ένα σόου προπαγάνδας με την εκκένωση», έγραψε ο ίδιος σε ανάρτηση στο Telegram. «Η προπαγάνδα δεν θα λειτουργήσει».

Εάν η Ουκρανία ανακαταλάβει τη Χερσώνα, εκτιμάται ότι θα αποτελούσε μια τεράστια νέα ήττα για τον στρατό του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και θα έθετε σε δοκιμασία την εκπεφρασμένη δέσμευσή του να υπερασπιστεί αυτό που χαρακτηρίζει ρωσικά εδάφη με όλα τα διαθέσιμα μέσα, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών όπλων.

