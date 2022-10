Βρετανία: Εκλογές ζητούν οι Εργατικοί μετά την παραίτηση Τρας

Ραγδαίες είναι οι πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία μετά την παραίτηση της πρωθυπουργού Λιζ Τρας, έξι εβδομάδες ύστερα από τον διορισμό της στη θέση αυτή, στον απόηχο της ανακοίνωσης του οικονομικού της προγράμματος που προκάλεσε τριγμούς στις αγορές και δίχασε το Συντηρητικό κόμμα.

Σε δήλωσή του αμέσως μετά ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος Κιρ Στάρμερ ζήτησε εκλογές.

Πιο αναλυτικά δήλωσε:

«Το Συντηρητικό Κόμμα έδειξε ότι δεν έχει πλέον την εντολή να κυβερνήσει. Μετά από 12 χρόνια αποτυχίας των Τόρις, οι Βρετανοί αξίζουν πολύ καλύτερα. Τα τελευταία χρόνια, οι Τόρις έχουν επιβάλει φορολογία ρεκόρ, έχουν καταστρέψει τους θεσμούς και έχουν δημιουργήσει κρίση κόστους διαβίωσης. Τώρα, καταστρέφουν την οικονομία τόσο άσχημα που οι άνθρωποι θέλουν 500 λίρες το μήνα επιπλέον για τα στεγαστικά δάνειά τους. Θα χρειαστούν χρόνια για να διορθωθεί η ζημιά που έχουν κάνει. Κάθε μία από αυτές τις κρίσεις προκλήθηκε στην Ντάουνινγκ Στριτ αλλά πληρώθηκε από το βρετανικό κοινό. Κάθε μία από αυτές τις κρίσεις άφησε τη χώρα μας πιο αδύναμη και σε χειρότερη κατάσταση.

Οι Τόρις δεν μπορούν να ανταποκριθούν ”ανακατεύοντας” απλά τους ανθρώπους στην κορυφή χωρίς τη συγκατάθεση του βρετανικού λαού. Δεν έχουν εντολή να βάλουν τη χώρα σε ένα ακόμη πείραμα. Η Βρετανία δεν είναι δικό τους προσωπικό φέουδο να κάνουν ό,τι θέλουν. Ο Βρετανικός λαός αξίζει να έχει λόγο για το μέλλον της χώρας. Πρέπει να έχουν την ευκαιρία να συγκρίνουν το χάος των Τόρις με τα σχέδια των Εργατικών. Πρέπει να έχουμε μια ευκαιρία για μια νέα αρχή. Χρειαζόμαστε εκλογές – τώρα».

