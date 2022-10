Βρετανία: Από τον Τσάμπερλεν και τον Τσόρτσιλ στον Τζόνσον και την Τρας

Η τελευταία φορά που το Ηνωμένο Βασίλειο πήγε σε γενικές εκλογές ήταν τον Δεκέμβριο του 2019, με τους Τόρις του Μπόρις Τζόνσον να κυριαρχούν τότε άνετα έναντι των Εργατικών του Τζέρεμι Κόρμπιν, συγκεντρώνοντας 43,6% έναντι 32,1%.

Ωστόσο έκτοτε, έμελλε να μεσολαβήσουν πολλά: η περίοδος της πανδημίας, ο πόλεμος στην Ουκρανία, τα σκάνδαλο «partygate» με πρωταγωνιστή τον Μπόρις Τζόνσον, η παραίτηση του Τζόνσον και τώρα η παραίτηση της Λιζ Τρας.

Μέσα στην ίδια κοινοβουλευτική περίοδο, από το 2019 και έπειτα, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αλλάξει τρεις πρωθυπουργούς, με το όνομα του τρίτου να αναμένεται ανακοινωθεί εκτός απροόπτου την επόμενη εβδομάδα.

Last time the UK had three PMs in one Parliament their names were Baldwin, Chamberlain and Churchill.

— Gerald Butts (@gmbutts) October 20, 2022