«Διπλωματικό επεισόδιο» για το σκίτσο του Economist με τη «Ρωμαία» Λιζ Τρας

Την οργή των Ιταλών προκάλεσε το εξώφυλλο του νέου τεύχους του περιοδικού «The Economist», με τίτλο «Welcome to Britaly» (ελληνιστί, «καλώς ήρθατε στη Βριταλία»).

Στο εξώφυλλο, υπάρχει σκίτσο όπου η απερχόμενη πρωθυπουργός της Βρετανίας, Λιζ Τρας, με αμφίεση που παραπέμπει σε Ρωμαίο εκατόνταρχο φοράει περικεφαλαία, κρατάει μια πίτσα για ασπίδα και ένα… πιρούνι με μακαρόνια αντί για ακόντιο.

Liz Truss has resigned as leader of Britain’s Conservative Party and thus will soon depart as prime minister.

The party will hold another leadership contest, its third in as many years, to pick her successor within seven days https://t.co/ZT3Q3thjLU

— The Economist (@TheEconomist) October 20, 2022