Γερμανία: Εγκρίθηκε το ενεργειακό πακέτο ύψους 200 δισ. ευρώ

Το γερμανικό κοινοβούλιο ενέκρινε το μεσημέρι της Παρασκευής την πρόταση της κυβέρνησης για ένα πακέτο 200 δισεκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να υψωθεί ένα τείχος απέναντι στην εκτίναξη των τιμών της ενέργειας.

Το πακέτο διάσωσης έχει ως στόχο να ενισχύει τις βιομηχανίες και τα νοικοκυριά απέναντι στις δυσκολίες που συνεπάγεται η ενεργειακή κρίση.

Το σχέδιο θα έχει τη μορφή δανείων για την πληρωμή ανώτατων ορίων τιμών ενέργειας και επιδοτήσεων.

Σύμφωνα με τη γερμανική κυβέρνηση, το ταμείο πρόκειται να παραμείνει έως το 2024.

Τα νοικοκυριά θα μπορούσαν να επωφεληθούν από το ανώτατο όριο τιμής 80% της συνήθους κατανάλωσής τους από τον Μάρτιο.

Το ανώτατο όριο τιμών για τη μεγάλη εταιρεία θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο.

Για να επιτραπεί η χρηματοδότηση, οι Γερμανοί νομοθέτες ψήφισαν πρώτα την αναστολή του λεγόμενου «φρένου χρέους».

Το εν λόγω «φρένο», το οποίο περιορίζει το διαρθρωτικό καθαρό δανεισμό της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στο 0,35% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), υιοθετήθηκε το 2009.

Σύμφωνα με τον Βασικό Νόμο της Γερμανίας, το «φρένο» μπορεί να ανασταλεί μόνο «σε περίπτωση φυσικών καταστροφών ή έκτακτων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που δεν ελέγχουν το κράτος και επηρεάζουν σημαντικά την οικονομική κατάσταση του κράτους».

Η Bundestag έχει επανειλημμένα αναστείλει τον νόμο από την αρχή της πανδημίας του κορωνοϊού για να επιτρέψει στη χώρα να λάβει μεγάλα δάνεια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το γερμανικό πακέτο βρέθηκε στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε.

Νωρίς το πρωί της Παρασκευής, πάντως, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ δήλωσε ότι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης «συμφώνησαν να εργαστούν για μέτρα» που θα καταπολεμήσουν την αύξηση των τιμών της ενέργειας.

Οι 27 ηγέτες συμμετείχαν σε διήμερη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες με στόχο να ξεπεραστούν οι διαφορές μεταξύ των χωρών για την καταπολέμηση της ενεργειακής κρίσης της ηπείρου.

#EUCO has reached an agreement on energy.

Unity and solidarity prevail.

Agreed to work on measures to contain energy prices for households and businesses.

— Charles Michel (@CharlesMichel) October 21, 2022