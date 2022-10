Αποχαιρετισμός στον Μάριο Ντράγκι με το περίφημο «Whatever it takes» – Το μήνυμα του Ιταλού πρωθυπουργού

Οι Eυρωπαίοι ηγέτες, συγκεντρωμένοι στις Βρυξέλλες, αποχαιρέτησαν τον Μάριο Ντράγκι, ο οποίος τους ζήτησε να κρατήσουν την Ευρωπαϊκή Ενωση σαν άστρο φωτεινό που δείχνει τον δρόμο σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς.

«Ευχαριστούμε Μάριο. Σου ευχόμαστε το καλύτερο για το μέλλον, όποιο κι αν είναι το κόστος», λέει στο βίντεο που ανήρτησε στο Twitter ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Grazie Mario.

We wish you the very best for the future.

Whatever it takes. pic.twitter.com/QGhmpOGrW6

— Charles Michel (@CharlesMichel) October 21, 2022