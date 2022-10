Βρετανία: Οι «100» του Τζόνσον, το προβάδισμα Σούνακ και η καμπάνια της Μόρντοντ

O Μπόρις Τζόνσον έχει εξασφαλίσει 100 υποστηρικτές και μπορεί να λάβει μέρος στην ψηφοφορία για τη διαδοχή της Λιζ Τρας στην πρωθυπουργία της Βρετανίας, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky News.

Boris Johnson has more than 100 backers and, therefore, could be on the leadership ballot, a source has told Sky News.

Ο πρώην πρωθυπουργός επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο σήμερα το πρωί με την οικογένειά του μετά από διακοπές στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Former prime minister Boris Johnson has arrived back in the UK with his wife and children.

His return comes amid speculation that he will enter the Tory leadership race.

Latest updates 👉 https://t.co/WUnquWwffN pic.twitter.com/10rzjVt8ZH

— Sky News (@SkyNews) October 22, 2022