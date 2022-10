«Δεν αισθανόταν καλά»: Η εξήγηση για την απομάκρυνση του Χου Τζιντάο από το συνέδριο του ΚΚ Κίνας

Λίγες ώρες αφού ο πρώην ηγέτης της Κίνας Χου Τζιντάο απομακρύνθηκε, παρά την θέλησή του, από την τελετή λήξης του Συνεδρίου του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος, τα κρατικά κινεζικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η αιτία της απροσδόκητης αυτής σκηνής ήταν ότι ο πρώην πρόεδρος «δεν αισθανόταν καλά».

«Ο Χου Τζιντάο επέμεινε να παρευρεθεί στην τελετή λήξης…παρά το γεγονός ότι πρόσφατα βρισκόταν σε ανάρρωση», διαβεβαιώνει το πρακτορείο Νέα Κίνα.

«Καθώς δεν αισθανόταν καλά κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, η ομάδα του, για το καλό της υγείας του, τον συνόδευσε σε διπλανή αίθουσα για να ξεκουραστεί. Τώρα, είναι πολύ καλύτερα», διευκρίνισε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

When he was not feeling well during the session, his staff, for his health, accompanied him to a room next to the meeting venue for a rest. Now, he is much better.

— China Xinhua News (@XHNews) October 22, 2022