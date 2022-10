Βρετανία: Αγώνας δρόμου για τον «Bojo» – Ο Σούνακ υποψήφιος– Η Πένι Μόρντοντ παραμένει στη μάχη

Ο Μπόρις Τζόνσον προσπαθούσε σήμερα να εξασφαλίσει αρκετή στήριξη για να γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας αφού προβεβλημένα στελέχη της δεξιάς πτέρυγας του Συντηρητικού κόμματος συντάχθηκαν με τον Ρίσι Σούνακ, τον άνθρωπο που κάποτε κατηγορήθηκε ότι τον πρόδωσε.

Γνωστές προσωπικότητες, που στο παρελθόν στήριξαν τον Τζόνσον, εμφανίστηκαν τώρα να τάσσονται υπέρ του πρώην υπουργού Οικονομικών Σούνακ εν όψει μιας πρώτης ψηφοφορίας των Συντηρητικών βουλευτών αύριο.

Ο υφυπουργός Στιβ Μπέικερ δήλωσε ότι θα ψηφίσει τον Σούνακ διότι η χώρα δεν μπορεί να αντέξει μια επιστροφή στη σαπουνόπερα που εκτυλίχθηκε νωρίτερα φέτος, πριν ο Τζόνσον εξαναγκαστεί σε παραίτηση εν μέσω σειράς σκανδάλων. «Δεν είναι η ώρα για το στιλ του Μπόρις», δήλωσε ο Μπέικερ στο Sky News.

Ο Σούνακ, ο Τζόνσον και η Πένι Μόρντοντ προσπαθούν να εξασφαλίσουν τη στήριξη 100 βουλευτών προκειμένου να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στη διαδικασία ανάδειξης του επόμενου πρωθυπουργού και αντικατάστασης της Λιζ Τρας που αναγκάστηκε να παραιτηθεί ύστερα από μόλις έξι εβδομάδες στην ηγεσία της χώρας.

Ο Τζόνσον αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την πρωθυπουργία τον Ιούλιο, όταν παραιτήθηκε ο Σούνακ, γεγονός που πυροδότησε μια γενικότερη ανταρσία και οδήγησε σε μαζική παραίτηση υπουργών του Τζόνσον.

Ο Μπέικερ δήλωσε ότι η χώρα χρειάζεται τώρα μια περίοδο σταθερότητας, μετά την αναταραχή που προκάλεσε στις χρηματοοικονομικές αγορές η Τρας, και αυτό σημαίνει να μην ψηφίσει κάποιος και πάλι τον Τζόνσον. «Αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να τον έχουμε ως πρωθυπουργό σε συνθήκες στις οποίες είναι βέβαιο ότι θα καταρρεύσει, παρασύροντας μαζί ολόκληρη την κυβέρνηση», δήλωσε ο ίδιος.

Ο Μπόρις Τζόνσον θα συμμετάσχει στην κούρσα διαδοχής της Λιζ Τρας στην πρωθυπουργία της χώρας, δήλωσε στο Sky News ο Κρις Χίτον-Χάρις, υπουργός αρμόδιος για τη Βόρεια Ιρλανδία, δηλώνοντας ότι ο πρώην ηγέτης έχει αρκετή στήριξη από τους βουλευτές για να περάσει το όριο των 100 ψήφων.

Ερωτηθείς για το εάν ο Τζόνσον θα είναι υποψήφιος, ο Χίτον-Χάρις δήλωσε: «Ναι, αυτό πιστεύω». «Έχουμε όντως τους αριθμούς… δεν είναι αυτό πρόβλημα».

Ο πρώην υπουργός των Οικονομικών Ρίσι Σούνακ επιβεβαίωσε σήμερα ότι στέκεται όρθιος διεκδικώντας την αντικατάσταση της Λιζ Τρας στην πρωθυπουργία.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μία μεγάλη χώρα, αλλά αντιμετωπίζουμε μία πρωτοφανή οικονομική κρίση», ανέφερε ο ίδιος σε μία ανάρτησή του στο Twitter. «Αυτός είναι ο λόγος που διεκδικώ την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος, ώστε να είμαι ο επόμενος πρωθυπουργός».

The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis.

That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister.

I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK

— Rishi Sunak (@RishiSunak) October 23, 2022