Βρετανία: Ο Τζόνσον αποσύρεται από τη διεκδίκηση της πρωθυπουργίας

Αποσύρεται από την κούρσα για την πρωθυπουργία ο Μπόρις Τζόνσον. Η εξέλιξη αυτή φέρνει τον Ρίσι Σούνακ πιο κοντά στη Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο πρώην πρωθυπουργός δεν το είχε δηλώσει επισήμως, αλλά είχε αναφέρει στους υποστηρικτές του ότι ήθελε να θέσει υποψηφιότητα, σημειώνοντας ότι είχε εξασφαλίσει τη στήριξη επτά υπουργών.

Μετά την επιστροφή του από την Καραϊβική, ο Μπόρις Τζόνσον συναντήθηκε με τους δύο άλλους διεκδικητές της ηγεσίας σε μία προσπάθεια να τους πείσει να συνταχθούν μαζί του στην προσπάθειά του για την επιστροφή του στην ηγεσία.

Ο Τζόνσον είχε συγκεντρώσει περίπου 60 υποστηρικτές μέχρι το απόγευμα της Κυριακής – λιγότερους από τους 100 βουλευτές που απαιτούνται για να διεκδικήσει την ηγεσία των Τόρις και την πρωθυπουργία.

Σε δήλωσή του, ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε ότι είχε εξασφαλίσει την υποστήριξη των 100 βουλευτών που απαιτεί το καταστατικό και ισχυρίστηκε ότι η απόφασή του να μη λάβει μέρος στην κούρσα διαδοχής της Λιζ Τρας έγινε για λόγους που σχετίζονται με την ενότητα του κόμματος. «Φοβάμαι ότι το καλύτερο είναι να αποσυρθώ από τη διαδικασία και να στηρίξω όποιον βγει. Πιστεύω ότι έχω πολλά να προσφέρω, αλλά φοβάμαι ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή», σημείωσε σε ανακοίνωσή του ο πρώην πρωθυπουργός.

«Πιστεύω ότι βρίσκομαι σε θέση να εξασφαλίσω μία νίκη των Συντηρητικών το 2024 και απόψε μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ξεπέρασα το εμπόδιο με 102 δηλώσεις υποστήριξης… και θα μπορούσα να υποβάλω αύριο την υποψηφιότητά μου. Είχα μεγάλες πιθανότητες να νικήσω στην εκλογή με τα μέλη του Συντηρητικού Κόμματος. Αλλά κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών έφθασα δυστυχώς στο συμπέρασμα ότι αυτό δεν θα ήταν το σωστό. Δεν μπορείς να κυβερνήσεις αποτελεσματικά αν δεν έχεις ένα ενωμένο κόμμα στο Κοινοβούλιο», ανέφερε.

Σημειώνεται ότι ο Ρίσι Σούνακ έχει εξασφαλίσει τη στήριξη 140 βουλευτών, ενώ η Πένι Μόρντοντ έχει συγκεντρώσει 25 υποστηρικτές.

Ο πρώην υπουργός των Οικονομικών Ρίσι Σούνακ ανακοίνωσε την Κυριακή την υποψηφιότητά του για την πρωθυπουργία.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μία μεγάλη χώρα, αλλά αντιμετωπίζουμε μία πρωτοφανή οικονομική κρίση», ανέφερε ο ίδιος σε μία ανάρτησή του στο Twitter. «Αυτός είναι ο λόγος που διεκδικώ την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος, ώστε να είμαι ο επόμενος πρωθυπουργός».

The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis.

That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister.

I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK

— Rishi Sunak (@RishiSunak) October 23, 2022