Ρίσι Σούνακ: Ποιος είναι ο «εν αναμονή πρωθυπουργός» της Βρετανίας

Φωτ.: Associated Press

Θέμα ωρών θεωρείται η ανάδειξη του Ρίσι Σούνακ στην πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου, κάτι που θα τον καταστήσει τον πρώτο Βρετανό ηγέτη με ινδική καταγωγή – πραγματικά μια σημαντική εξέλιξη για το βρετανικό έθνος και ιδιαιτέρως για το Συντηρητικό Κόμμα που τελικά καταφεύγει σε αυτόν αφού τον απέρριψε το καλοκαίρι υπέρ της Λιζ Τρας.

Αν δεν προκύψει κάποια έκπληξη από πλευράς της συνδιεκδικήτριας Πένι Μόρντοντ, της μόνης αντιπάλου του κ. Σούνακ στη μάχη για τη διαδοχή της κας Τρας στο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ ύστερα από την απόσυρση του Μπόρις Τζόνσον, ο κ. Σούνακ θα είναι ο μόνος υποψήφιος με την επίσημη στήριξη 100 βουλευτών.

Ο εκπρόσωπος της Μόρντοντ δήλωσε το μεσημέρι (ώρα Ελλάδος) ότι η ίδια εξακολουθεί να συγκεντρώνει υπογραφές και παραμένει στην κούρσα. Επισήμως, πάντως, λιγότερα από 30 στελέχη έχουν δηλώσει δημοσίως ότι την υποστηρίζουν.

Πιθανό, συνεπώς, παραμένει το σενάριο να μη χρειαστεί το Συντηρητικό Κόμμα να καταφύγει στην ψήφο των μελών του (στις 5.30 μ.μ.) και ο κ. Σούνακ θα αναδειχθεί στις 4 μ.μ. ο νέος πρόεδρος του κόμματος και αυτομάτως ο νέος πρωθυπουργός της χώρας.

Αντίθετα, εάν εν τέλει η Μόρντοντ κατέβει στις εκλογές, οι βουλευτές των Τόρις θα ψηφίσουν προκειμένου να αποτυπωθεί ποιος εκ των δύο έχει τη μεγαλύτερη στήριξη. Αν ο δεύτερος δεν αποσυρθεί, τότε θα ακολουθήσει online ψηφοφορία από τα περίπου 170.000 μέλη των Τόρις, η οποία θα διαρκέσει έως την Παρασκευή, όταν και θα ανακοινωθεί ο τελικός νικητής και διάδοχος της Λιζ Τρας.

Ο επόμενος ένοικος του ν.10

Ο Ρίσι Σούνακ, «πρωθυπουργός εν αναμονή» κατά τα βρετανικά ΜΜΕ, είναι πασίγνωστος στη χώρα αλλά ελάχιστα εκτός αυτής. Δεν θεωρείται και τόσο δημοφιλής στο ευρύ κοινό της χώρας και πολλοί αμφιβάλλουν κατά πόσο θα μπορούσε να ανατρέψει το κολοσσιαίο προβάδισμα των Εργατικών στις δημοσκοπήσεις ύστερα από τις πρώτες εβδομάδες ευφορίας που φέρνει πάντα μια αλλαγή ηγεσία.

Ο 42χρονος κ. Σούνακ γεννήθηκε στο Σαουθάμπτον της νότιας Αγγλίας από γονείς ινδικής καταγωγής που όμως είχαν μεταναστεύσει στη Βρετανία από την ανατολική Αφρική.

Η οικογένειά του μετανάστευσε στη Βρετανία τη δεκαετία του 1960, μια περίοδο κατά την οποία πολλοί άνθρωποι από τις πρώην αποικίες της Βρετανίας έφτασαν για να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της χώρας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Αφού αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, πήγε αργότερα στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ όπου γνώρισε τη σύζυγό του Ακσάτα Μούρτι, πατέρας της οποίας είναι ο Ινδός δισεκατομμυριούχος Nαραγιάνα Μούρτι, ιδρυτής του κολοσσού Infosys Ltd.

Ο κ. Σουνάκ ήρθε για πρώτη φορά στο προσκήνιο στη Βρετανία όταν, σε ηλικία 39 ετών, έγινε υπουργός Οικονομικών υπό τον κ. Τζόνσον μόλις έφτασε η πανδημία στη Βρετανία, αναπτύσσοντας ένα πρόγραμμα αναστολής εργασίας για να υποστηρίξει εκατομμύρια ανθρώπους μέσω πολλαπλών εγγυήσεων.

Οι επικριτές του υποστηρίζουν ότι πρόδωσε τον κ. Τζόνσον, πουτον είχε αναδείξει, όταν παραιτήθηκε από υπουργός Οικονομικών στις αρχές Ιουλίου. Αυτό οδήγησε στη διάλυση του υπουργικού συμβουλίου και στη συνέχεια στην πτώση του κ. Τζόνσον.

Βασικό επιχείρημα του κ. Σούνακ στην τρέχουσα διαδικασία διαδοχής της κας Τρας είναι ότι ο ίδιος είχε προειδοποιήσει το καλοκαίρι πως η κα Τρας θα είχε προβλήματα στην ηγεσία της χώρας, σε μια αρκετά έντονη και μακρά προεκλογική διαδικασία μηνών για τον διάδοχο του Μπόρις Τζόνσον.

«Υπηρέτησα ως καγκελάριος σας, βοηθώντας να οδηγήσουμε την οικονομία μας στις πιο δύσκολες στιγμές», είπε ο κ. Σουνάκ σε δήλωση την Κυριακή. «Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε τώρα είναι ακόμη μεγαλύτερες. Αλλά οι ευκαιρίες – εάν κάνουμε τη σωστή επιλογή – είναι εκπληκτικές».

«Είναι απολύτως σαφές ότι ο Ρίσι Σουνάκ έχει ό,τι χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε — είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να ηγηθεί του Κόμματός μας», δήλωσε ο πρώην υπουργός του υπουργικού συμβουλίου Σατζίντ Τζαβίντ στην ανακοίνωση υποστήριξής του. Αυτό φαίνεται ότι πιστεύουν και οι περισσότεροι στο κόμμα, αν όχι στον βρετανικό λαό γενικότερα.

Πηγή: The Washington Post, The New York Times, Reuters