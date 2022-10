ΗΠΑ: Τουλάχιστον τρεις νεκροί από πυροβολισμούς σε λύκειο

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα και έξι ακόμη τραυματίστηκαν όταν ένας δράστης άνοιξε πυρ σε ένα λύκειο του Σεντ Λούις στο Μιζούρι, σύμφωνα με τον διοικητή της αστυνομίας της περιοχής, τον Μάικ Μακ, ο οποίος δήλωσε ότι οι αστυνομικοί πυροβόλησαν θανάσιμα τον ύποπτο.

Η αστυνομία απάντησε μετά από κλήση για ένα εν εξελίξει περιστατικό με ένοπλο στο λύκειο Central Visual and Performing Arts του Μιζούρι στις 9:10 το πρωί (τοπική ώρα).

⚠️🇺🇸#DEVELOPING: Numerous injured following deadly school shooting in St Louis, Missouri#StLouis l #MO

Police confirm three people are dead and several more are injured in a ‘random’ attack. The threat has since been neutralized.

