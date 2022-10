Βρετανία: Ο Τζέρεμι Χαντ συνεχάρη τον Σούνακ και ζήτησε «ειλικρίνεια» για τις οικονομικές προκλήσεις

Ο υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας Τζέρεμι Χαντ δήλωσε απόψε ότι ήρθε ο καιρός για «ειλικρίνεια» όσον αφορά τις οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, συγχαίροντας παράλληλα τον Ρίσι Σούνακ που αναλαμβάνει πρωθυπουργός.

«Είναι η ώρα για ειλικρίνεια για τις τεράστιες οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και για θάρρος στη διευθέτησή τους», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter.

Congratulations to @RishiSunak, our next Prime Minister. This is a time for honesty about the huge economic challenges we face, and courage in addressing them. We have a PM who can be trusted to do just that – and give us all confidence in the huge potential of our country.

