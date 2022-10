Λιζ Τρας: Έρχονται καλύτερες μέρες για τη Βρετανία

Πεπεισμένη ότι έρχονται καλύτερες ημέρες για τη χώρα της δήλωσε η απερχόμενη πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Λιζ Τρας σε αποχαιρετιστήρια δήλωσή της στο κατώφλι της πρωθυπουργικής κατοικίας, στο 10 της οδού Ντάουνινγκ.

Η πρωθυπουργός με τη συντομότερη θητεία στην ιστορία της Βρετανίας δεν παρέλειψε να ευχηθεί και καλή επιτυχία στον διάδοχό της, τον Ρίσι Σούνακ, για «το καλό της Βρετανίας».

«Ήταν μεγάλη μου τιμή να είμαι πρωθυπουργός, ειδικά καθώς οδήγησα τη χώρα στο πένθος για την απώλεια της Βασίλισσας Ελισάβετ», είπε, πριν προβεί σε σύντομο απολογισμό των επιτευγμάτων των επτά εβδομάδων διακυβέρνησής της.

«Πρέπει να είμαστε τολμηροί για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Δεν έχουμε τη πολυτέλεια να έχουμε χαμηλή ανάπτυξη, πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις ελευθερίες που μας παρέχει το Brexit, όπως χαμηλότερους φόρους και μεγαλύτερη ανάπτυξη, με περισσότερες δουλειές, υψηλότερους μισθούς και καλύτερες συνθήκες για τον λαό μας», είπε η κα Τρας.

Τόνισε μάλιστα ότι «τώρα πρέπει περισσότερο από ποτέ να στηρίξουμε την Ουκρανία έναντι της ρωσικής επιθετικότητας. Η Ουκρανία πρέπει να επικρατήσει», δήλωσε.

«Εύχομαι στον Ρίσι Σούνακ κάθε επιτυχία για το καλό της χώρας», είπε, ευχαριστώντας την οικογένειά της, φίλους και συνεργάτες, τονίζοντας ότι θα αποσυρθεί τώρα στα ορεινά του κοινοβουλίου για να υπηρετήσει την εκλογική της περιφέρεια.

«Ξέρω ότι μπροστά έρχονται καλύτερες ημέρες», είπε κλείνοντας.

‘I wish Rishi Sunak every success for the good of our country’

In full: Liz Truss delivers her final speech as prime minister outside No 10

