Ζελένσκι σε Σούνακ: Να ενισχύσουμε την δεσμούς Ουκρανίας – Βρετανίας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνεχάρη τον Ρίσι Σούνακ που ανέλαβε μόλις την πρωθυπουργία, υπογραμμίζοντας πως είναι έτοιμος να συνεχίσει να εργάζεται για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ Ουκρανίας και Ηνωμένου Βασιλείου.

Congratulations to @RishiSunak on taking office as 🇬🇧 Prime Minister! I wish you to successfully overcome all the challenges facing British society and the whole world today. I’m ready to continue strengthening the 🇺🇦-🇬🇧 strategic partnership together!

