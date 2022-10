ΗΠΑ: Σεισμός 5,1 Ρίχτερ στην Καλιφόρνια

Σεισμός μεγέθους 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Καλιφόρνια, σύμφωνα με το γεωλογικό ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται κοντά στο Σαν Χοσέ και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 7 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

🔎 Regional instrumental seismicity in San Jose. The colored dots represent the #earthquakes that have struck the region [using @ISCseism catalog -1960 to 2020- and @EMSC data -from 2021 onwards]: pic.twitter.com/ThgVaKERap

— EMSC (@LastQuake) October 25, 2022