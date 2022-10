Λονδίνο: Ο Πούτιν φοβάται όλο και περισσότερο σαμποτάζ από αντιπολεμικά στοιχεία στη Ρωσία

Η ηγεσία της Ρωσίας ανησυχεί ολοένα και περισσότερο για τις πράξεις δολιοφθοράς που πραγματοποιούνται εναντίον βασικών υποδομών της χώρας από δικούς της πολίτες οι οποίοι αντιτίθενται στον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε την Tετάρτη το υπουργείο Άμυνας της Μεγάλης Βρετανίας.

Το Κρεμλίνο φέρεται κατά το Λονδίνο να ανησυχεί καθώς η εγχώρια αντίθεση στον πόλεμο στην Ουκρανία έχει φτάσει πλέον σε σημείο όπου οι αντιπολεμικές ομάδες διαπράττουν σαμποτάζ, δήλωσε το βρετανικό υπουργείο, επικαλούμενο την ανατίναξη γραμμής τρένου στην περιοχή του Μπέλγκοροντ, στη νότια Ρωσία τη Δευτέρα.

