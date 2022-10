Έλον Μασκ: Το αινιγματικό βίντεο με την είσοδό του στα κεντρικά του Twitter

Μια ανάσα από την επισημοποίηση της εξαγοράς του Twitter φαίνεται ότι βρίσκεται ο Έλον Μασκ.

Ο δισεκατομμυριούχος ανάρτησε το βράδυ της Τετάρτης ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό, όπου φαίνεται ο ίδιος να μπαίνει στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας κρατώντας έναν… νιπτήρα.

Παράλληλα, στο προφίλ του αναφέρεται πλέον ως «επικεφαλής Twitter» ενώ άλλαξε και την τοποθεσία του η οποία είναι αυτή στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Σαν Φρανσίσκο.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7

— Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022