Κουλέμπα σε Ιρανό ΥΠΕΞ: «Σταματήστε να στέλνετε όπλα στη Ρωσία»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα δήλωσε ότι έλαβε σήμερα ένα τηλεφώνημα από τον Ιρανό ομόλογό του Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν και ότι ζήτησε από την Τεχεράνη να σταματήσει να στέλνει όπλα στη Ρωσία.

Η Ουκρανία και οι δυτικοί σύμμαχοί της κατηγορούν το Ιράν ότι στέλνει drones «καμικάζι» στη Ρωσία, τα οποία στη συνέχεια οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποιούν σε επιδρομές εναντίον ουκρανικών υποδομών. Το Ιράν αρνείται την κατηγορία.

Today, I received a call from Iranian Foreign Minister Hossein Amir Abdollahian, during which I demanded Iran to immediately cease the flow of weapons to Russia used to kill civilians and destroy critical infrastructure in Ukraine.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 28, 2022