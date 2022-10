Νότια Κορέα: Εικόνες τρόμου στη Σεούλ – Ποδοπατήθηκαν δεκάδες άνθρωποι

Πλήθος κόσμου ποδοπατήθηκε στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, καθώς συνέρρεε για να γιορτάσει το Χάλογουιν στη συνοικία Itaewon, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν περίπου 50 άνθρωποι, όπως μετέδωσε το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Επικαλούμενο τις πυροσβεστικές αρχές, το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua ανέφερε ότι 50 άνθρωποι εμφάνισαν συμπτώματα καρδιακής ανακοπής σε κέντρο νυχτερινής διασκέδασης στην περιοχή Ιταεγούν, σε εορταστικές εκδηλώσεις για το Χάλογουιν.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Γιουν Σουκ-Γέολ, διέταξε την ανάπτυξη δυνάμεων αντιμετώπισης καταστροφής στο σημείο.

BREAKING: Multiple victims after Stampede during Halloween event in Seoul, Reports of at least 50 people in cardiac arrest pic.twitter.com/HCc5luGUnp

