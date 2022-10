Τραγωδία στην Ινδία: Δεκάδες νεκροί και τραυματίες μετά από κατάρρευση κρεμαστής γέφυρας

Τουλάχιστον 68 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 30 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, μετά την κατάρρευση μιας κρεμαστής γέφυρας στην Ινδία.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη σε κρεμαστή γέφυρα στον ποταμό Ματσού, στην πόλη Μόρμπι του Γκουτζαράτ, μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Πολλοί άνθρωποι διασώθηκαν και ορισμένοι αγνοούνται», είπε ο Αμίτ Τζάλα, τοπικός αξιωματούχος στο νοσοκομείο όπου έχουν μεταφερθεί οι τραυματίες.

BREAKING: Cable bridge with hundreds of people collapses in the Gujarat’s Morbi area in India

