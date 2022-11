Gen Z: Η κινητήρια δύναμη πίσω από τις διαδηλώσεις στο Ιράν

Η «Ισλαμική Δημοκρατία» είναι χαραγμένη με κιμωλία στα περσικά πάνω σε έναν πίνακα. Ένα σωρό μαθήτριες είναι ντυμένες με τις μπλε σχολικές στολές τους, αλλά δεν φορούν την υποχρεωτική χιτζάμπ τους.

Σηκώνουν τα μεσαία δάχτυλά τους προς την κατεύθυνση του σκονισμένου μαυροπίνακα.

Αυτή είναι μόνο μία από τις εκατοντάδες εικόνες που κοινοποιήθηκαν πρόσφατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από μαθητές που ανήκουν στη Γενιά Z του Ιράν και είναι μια υπολογίσιμη δύναμη.

Αποτελούν επίσης την κινητήρια δύναμη πίσω από τις τρέχουσες διαδηλώσεις που έχουν σαρώσει τη χώρα μετά τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμίνι.

Αυτή η γενιά -όσοι γεννήθηκαν μεταξύ 1997 και 2012- είναι γνώστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης παρά τα αδιάκοπα μπλόκα στη λειτουργία του Διαδικτύου και τη δρακόντεια λογοκρισία.

Απογοητευμένοι και θυμωμένοι με το status quo, δεν φοβούνται να εκφραστούν διαδικτυακά ή προσωπικά ούτε να πιέσουν τις κόκκινες γραμμές της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Και ταρακουνούν το γερασμένο, σκληροπυρηνικό κληρικό κατεστημένο σε βαθμό που δεν έχει παρατηρηθεί από την επανάσταση της χώρας το 1979.

Στο Ιράν, όροι όπως «Millennials» (άτομα που γεννήθηκαν μεταξύ 1981 και 1996) και «Gen Zers» γενικά δεν χρησιμοποιούνται. Αντίθετα, οι Ιρανοί μιλούν για τη νεολαία, η οποία σήμερα αποτελεί περισσότερο από το 60% του πληθυσμού των περίπου 87 εκατομμυρίων του Ιράν, υπό το πρίσμα δεκαετιών.

Τα παιδιά που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 αναφέρονται ως daheye shast ή «της δεκαετίας του ’60» (σε σχέση με τη δεκαετία του 1360 του ιρανικού ημερολογίου) και τα παιδιά της δεκαετίας του 2000 —το Gen Z του Ιράν— είναι γνωστά ως daheye hashtad ή «της δεκαετίας του ’80» (δεκαετία 1380 στο ιρανικό ημερολόγιο). Η γενιά Alpha, η γενιά που γεννήθηκε μετά το Gen Z, είναι γνωστή ως daheye navad ή «της δεκαετίας του ’90» (η δεκαετία του 1390 του ιρανικού ημερολογίου).

Οι ακαδημαϊκοί στη Δύση είχαν επινοήσει τη φράση «τα παιδιά της επανάστασης» για να περιγράψουν τη νεολαία που ενηλικιώθηκε μετά την επανάσταση του 1979 και τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ 1980-1988.

Πολλοί από αυτούς τους νεαρούς Ιρανούς ήταν μέρος του κινήματος υπό την ηγεσία των φοιτητών που βοήθησε τον μεταρρυθμιστή υποψήφιο του Ιράν, Μοχάμαντ Χατάμι, να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές του 1997 σε μια αιφνιδιαστική επικράτηση.

Ο ακαδημαϊκός Άσεφ Μπαγιάτ περιγράφει αυτή τη γενιά ως μετα-ισλαμιστική νεολαία – υποδηλώνοντας ότι δεν ήταν η ιδανική ισλαμική νεολαία που είχε οραματιστεί ο Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί.

Αντίθετα, συγκλόνισαν το κληρικό κατεστημένο με την «εκφυλιστική συμπεριφορά» τους – συμπεριφορές που δεν διαφέρουν από εκείνες πολλών δυτικών νέων, όπως η χρήση ναρκωτικών, οι κόντρες με αυτοκίνητα και τα πάρτι.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, οι συμπεριφορές τους προκάλεσαν σοκ στο κληρικό κατεστημένο. Αυτοί οι νέοι ήταν, σύμφωνα με τα λόγια του Μπαγιάτ, «πραγματιστές και μη ιδεολόγοι με ξεκάθαρη αποστροφή στη βία, δυσπιστία προς τους αξιωματούχους και όνειρο να ζήσουν στη Δύση».

Επίσης, ενηλικιώθηκαν σε μια εποχή που τα δορυφορικά πιάτα παρείχαν πρόσβαση σε όλα, από το Baywatch στα τουρκικά κανάλια μέχρι το MTV India που προέβαλλε μουσικά βίντεο της Britney Spears και του Backstreet Boys – όλα μεταδόθηκαν παράνομα στη χώρα.

Ενισχύοντας την ισχύ των παράνομων δορυφορικών πιάτων, μπορούσε κανείς να έρθει σε επαφή με έναν filmi («άνθρωπος του κινηματογράφου»), ο οποίος εμφανιζόταν στο σπίτι του με έναν χαρτοφύλακα γεμάτο με τις πιο πρόσφατες υπερπαραγωγές, όπως ο Τιτανικός και ο Αρμαγεδδών.

Αυτό έπαιξε ρόλο στην έκθεση των Ιρανών στον έξω κόσμο. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, πολλοί Ιρανοί είχαν επίσης εκτεθεί στο Διαδίκτυο και τις πολλές χρήσεις του, συμπεριλαμβανομένου του blogging και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ωστόσο, μόνο μετά τις διαμαρτυρίες του 2009, γνωστές ως Πράσινο Κίνημα, που ακολούθησαν τις προεδρικές εκλογές και τις καταγγελίες για εκλογική νοθεία, η Ισλαμική Δημοκρατία άρχισε να βλέπει το Διαδίκτυο ως σοβαρή απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Αν και οι διαδηλώσεις του Πράσινου Κινήματος εξαπλώθηκαν κυρίως από στόμα σε στόμα και μέσω γραπτών μηνυμάτων, σοκαριστικές φωτογραφίες και βίντεο που ανέβηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με διαδηλωτές που φορούσαν πράσινα ρούχα για να υποστηρίξουν τον τότε μεταρρυθμιστή προεδρικό υποψήφιο Μιρ Χοσεΐν Μουσαβί και ξυλοκοπήθηκαν βίαια από τις δυνάμεις ασφαλείας έγιναν viral σε όλο τον κόσμο.

Το βίντεο που καταγράφει τον θάνατο της Νέντας Αγά-Σολτάν, μιας νεαρής γυναίκας που σκοτώθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας, έγινε το σύμβολο κατά μίας κυβέρνησης που συντρίβει τη διαφωνία. Από το 2009, η κυβέρνηση του Ιράν αντιμετωπίζει το Διαδίκτυο με σιδηρά πυγμή, αποκλείοντας το 35% των ιστοσελίδων με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στον κόσμο.

Ωστόσο, το 78,5% των Ιρανών άνω των 18 ετών καταφέρνουν να χρησιμοποιούν τα εντόνως λογοκριμένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων.

Τα εργαλεία παράκαμψης επιτρέπουν την πρόσβαση σε αποκλεισμένες διεθνείς πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, το Twitter και το YouTube.

Το Instagram δεν έχει ακόμη τεθεί υπό πλήρη λογοκρισία (αν και αυτή τη στιγμή είναι αποκλεισμένο λόγω των διαμαρτυριών). Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι αυτή ειδικά η εφαρμογή είναι το μέρος στο οποίο οι Ιρανοί, ειδικά οι νέοι, εκφράζονται περισσότερο.

Αμέτρητα βίντεο και μιμίδια στα social media της περσικής γλώσσας συγκρίνουν τη νεολαία της δεκαετίας του 1980 με τη νεολαία του σήμερα.

Πολλές αναρτήσεις υπογραμμίζουν τους ενδυματολογικούς κώδικες των κοριτσιών στο Ιράν, ιδιαίτερα το πώς ντύνονταν πολύ συντηρητικά -υποχρεωτικά μαύρα- και αναμενόταν να έχουν υπάκουες και πράες πριν από 30 χρόνια.

Αυτές οι εικόνες έρχονται σε αντίθεση με τα πιο αποκαλυπτικά, πολύχρωμα ρούχα που φορούν τα κορίτσια του Ιράν σήμερα, τολμώντας να δείξουν τις καμπύλες και τα μαλλιά τους. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι αυτές οι νεαρές γυναίκες είναι πιο εκδηλωτικές απέναντι στην εξουσία.

Ο δημοσιογράφος Σαγιέχ Ισφαχάνι επιχείρησε να εξηγήσει αυτό το φαινόμενο. «Η Gen Z γεννήθηκε από γονείς που οι ίδιοι έπρεπε να πολεμήσουν ενάντια στην προηγούμενη γενιά για τις απλούστερες ελευθερίες: να έχουν την ευκαιρία να φορούν μακιγιάζ ή να ντυθούν λιγότερο “συντηρητικά”», είπε και πρόσθεσε: «Έχοντας αυτή την εμπειρία έκανε τους μιλένιαλς Ιρανούς γονείς πιο επιεικείς προς τα παιδιά τους».

Ένας εκπρόσωπος της γενιάς Z του Ιράν δεν αντιμετώπισε τη συνεχή απειλή των πυραύλων Σκουντ του πρώην προέδρου του Ιράκ Σαντάμ Χουσεΐν ή τις ελλείψεις τροφίμων της δεκαετίας του 1980, που συνέπεσαν με τα σκοτεινά χρόνια του Ιράν, όταν σημειώθηκαν μαζικές εκτελέσεις και συλλήψεις αντιφρονούντων και πολιτικών αντιπάλων.

Οι zoomers είχαν μόλις γεννηθεί όταν ο Χατάμι έγινε πρόεδρος και είναι πολύ νέοι για να θυμούνται τις σαρωτικές αλλαγές στο ντύσιμο και στους δημόσιους χώρους κάτω από ένα βραχύβιο μεταρρυθμιστικό κίνημα που καταπνίγηκε εν μέσω μίας φοιτητικής εξέγερσης το 1999 – είχε προκληθεί από το κλείσιμο της μεταρρυθμιστικής εφημερίδας Salam.

Επιπλέον, ένας εκπρόσωπος της γενιάς Z είναι πολύ νέος για να θυμάται τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 και τις εισβολές στο γειτονικό Αφγανιστάν και το Ιράκ. Όπως και τις συζητήσεις για το αν η χώρα τους -μέλος του λεγόμενου άξονα του κακού- θα ήταν ο επόμενος στόχος της κυβέρνησης του Τζορτζ Μπους.

Καθώς οι Zoomers ενηλικιώνονται, το μόνο στο οποίο έχουν εκτεθεί είναι η βάναυση καταστολή και η συστηματική κακοδιαχείριση και διαφθορά. Είχαν μόλις προσθέσει δεύτερο ψηφίο στην ηλικία τους όταν ξεδιπλώθηκε το Πράσινο Κίνημα του 2009 και ήταν σχεδόν ενήλικες όταν οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του Νοεμβρίου 2019, που προκλήθηκαν από την απεργία στα καύσιμα, οδήγησαν τις δυνάμεις ασφαλείας να συλλάβουν και να σκοτώσουν χιλιάδες ανθρώπους, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 23 παιδιά.

Έκτοτε είδαν το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) να καταρρίπτει ένα επιβατικό αεροσκάφος της Ουκρανίας το 2020, σκοτώνοντας και τους 176 επιβαίνοντες – συμπεριλαμβανομένων πολλών από τους πιο έξυπνους της χώρας, που «μετακόμισαν στον Καναδά για κάτι καλύτερο».

Αυτή η γενιά επίσης βίωσε μια παγκόσμια πανδημία και το πώς ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ αρνήθηκε αρχικά τα δυτικά εμβόλια παρά το γεγονός ότι το Ιράν κατέγραφε τους μεγαλύτερους αριθμούς θανάτων και κρουσμάτων στη Μέση Ανατολή.

Στη συνέχεια, βρέθηκαν ως επί το πλείστον στο περιθώριο καθώς το κατεστημένο των κληρικών διόρισε επί της ουσίας μια σκληροπυρηνική κυβέρνηση, πρώτα στις κοινοβουλευτικές εκλογές του 2020 και στη συνέχεια στις προεδρικές εκλογές του 2021.

Αυτή η νέα γενιά μεγάλωσε επίσης κάτω από σχεδόν δύο δεκαετίες οικονομικών κυρώσεων και διεθνούς απομόνωσης που προκλήθηκε από ένα πυρηνικό πρόγραμμα, για το οποίο οι Ιρανοί αμφισβητούν όλο και περισσότερο τα πλεονεκτήματα και έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους δημόσια. Για τους περισσότερους νέους, η ζωή είναι δύσκολη στο Ιράν, εκτός αν έχουν σχέσεις ή πλούτο.

Χάρη στο Διαδίκτυο, ωστόσο, αυτή η γενιά νέων είναι «ψηφιακά ιθαγενείς» και μέρος του παγκοσμιοποιημένου Gen Z, καθώς μοιράζονται πολλά από τα ίδια ενδιαφέροντα και προτιμήσεις.

Όπως και οι δυτικοί συνομήλικοί τους, αυτή η γενιά έχει γεννηθεί με την τεχνολογία στα δάκτυλά της, μολονότι πρέπει να κάνει χρήση εργαλείων παράκαμψης.

Οι zoomers μπορούν να στριμάρουν παράνομα την τελευταία σεζόν του The Mandalorian ή να κατεβάσουν το πιο πρόσφατο podcast ή το τραγούδι Rap-e Farsi (“Περσική ραπ”) για να τα ακούσουν στα bootleg Apple AirPods τους, ψιθυρίζοντας στίχους ενώ περπατούν στους δεντρόφυτους δρόμους ή στο μετρό.

Οι zoomers έχουν δημιουργήσει viral μιμίδια που κοροϊδεύουν το κληρικό κατεστημένο, όπως το έλλειμμα χαρίσματος του Ιρανού Προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί και deep fakes για τον σκληροπυρηνικό πρώην πρόεδρο Μαχμούντ Αχμαντινεζάντ, που εμφανίζεται ως η τραγουδίστρια Billie Eilish να ερμηνεύει το Bad Guy.

Δημιούργησαν viral βίντεο σχετικά με τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ του 2020, που δεν θα μπορούσε κανείς να μαντέψει ότι έγιναν εντός του Ιράν και σχημάτισαν έναν διαδικτυακό στρατό επικριτικών φωνών για το πώς μια ιρανική τουριστική πρωτοβουλία ξεπλένει την Ισλαμική Δημοκρατία.

Τον Μάρτιο του 2021, η εφαρμογή Clubhouse έγινε δημοφιλής στο Ιράν (αλλά έκτοτε έχει εξασθενίσει). Σε μια «αίθουσα» με τίτλο «Κληρικοί: ναι ή όχι;» (Akhoond, na ya na;), ακούγονταν αρκετοί έφηβοι από το Ιράν, όλοι έως 18 ετών, να ανοίγουν τα μικρόφωνά τους και να στρέφονται εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, χρησιμοποιώντας γλώσσα που θα έκανε τους γονείς τους να κοκκινίσουν.

Όταν ο συντονιστής εξέφρασε την ανησυχία του για την ασφάλειά τους επειδή ήταν εκφράζονταν τόσο ωμά, ένας από τους συμμετέχοντες απάντησε «Ε, και;».

Μέσω του Διαδικτύου, οι Gen Zers έμαθαν όχι μόνο για το παρελθόν της χώρας τους, αλλά να αμφισβητούν τα πράγματα και να κάνουν τη δική τους έρευνα. «Είναι αρκετά πιο τολμηροί σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά. Δεν διστάζουν να δοκιμάσουν νέα πράγματα, να εξερευνήσουν νέους κόσμους», τόνισε ο Ισφαχάνι.

«[Η ιρανική νεολαία] έχει επίσης μια βαθιά αίσθηση ατομικισμού και αποστροφής προς οτιδήποτε θα παραβίαζε την ιδιωτική τους ζωή ή τις προσωπικές τους ελευθερίες». Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδωσαν στους Zoomers τη δυνατότητα να δουν τις κακοτυχίες της χώρας τους σε πραγματικό χρόνο, είτε μέσω διαμαρτυριών σε εθνικό επίπεδο είτε μέσω τοπικών διαδηλώσεων, βίαιων καταστολών που προβλήθηκαν σε λογαριασμούς Instagram όπως ο @1500tasvir ή της διαφοράς πλούτου μεταξύ τους και των ελίτ του καθεστώτος μέσω viral αναρτήσεων σε λογαριασμούς όπως ο @therichkidsoftehran.

Αυτό επιβεβαιώνεται από τον αντιφρονούντα ράπερ Τουμάτζι Σαλέχι, ο οποίος συνελήφθη το 2021 επειδή επέκρινε την κυβέρνηση μέσω των στίχων του για την καταστολή, τη φτώχεια και την αδικία – στις 30 Οκτωβρίου φέρεται να υποστήριξε τις συνεχιζόμενες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Υπογράμμισε δε ότι αυτή η νέα γενιά είναι πιο ενήμερη για τις τρέχουσες υποθέσεις λόγω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. «[Η νέα γενιά είναι] πιο γενναία γιατί δεν έχει τίποτα να χάσει [και] πιο βίαιη γιατί έχει υποφέρει περισσότερα», είπε, αναφερόμενος στην πίεση που ασκείται στην κοινωνία, τόσο οικονομικά όσο και λόγω της βίαιης καταστολής των διαδηλωτών τα τελευταία χρόνια.

