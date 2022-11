Μασκ: Συνδρομή 8 δολ. μηνιαίως για «επαλήθευση» των λογαριασμών στο Twitter

Ο Έλον Μασκ, νέος ιδιοκτήτης του Twitter, ανέφερε σε ανάρτησή του ότι προσεχώς, έναντι συνδρομής 8 δολαρίων μηνιαίως, οι χρήστες της πλατφόρμας θα μπορούν να επαληθεύουν ως «αυθεντικό» τον λογαριασμό τους και να βλέπουν λιγότερες διαφημίσεις.

Ο Μασκ σημείωσε ότι η τιμή θα προσαρμοστεί ανά χώρα, ανάλογα με την αγοραστική δύναμη.

Είπε επιπλέον ότι οι οι χρήστες του «Twitter Blue» θα έχουν προτεραιότητα στις απαντήσεις, τις αναφορές και τις αναζητήσεις, κάτι που είναι απαραίτητο για την εξάλειψη του ανεπιθύμητου περιεχομένου.

Επιπλέον, θα έχουν τη δυνατότητα αναρτήσεων βίντεο μεγάλης διάρκειας και ηχητικών, ενώ η υπηρεσία θα έχει τις μισές διαφημίσεις.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.

Power to the people! Blue for $8/month.

— Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022