Η ηλιακή λάμψη έκρυβε επικίνδυνο αστεροειδή

Εναν αστεροειδή δυνητικά επικίνδυνο για τη Γη, που παρέμενε αόρατος, κρυμμένος πίσω από τη λάμψη του Ηλίου, εντόπισαν επιστήμονες, οι οποίοι για πρώτη φορά χρησιμοποίησαν κάμερα ανίχνευσης μαύρης σκοτεινής ενέργειας. Ο 2022 AP7, με μήκος 1,6 χλμ., θα χρειαστεί δεκάδες χρόνια για να προσεγγίσει τη Γη. Φωτ. DOE / FNAL / DECam / CTIO / NOIRLab / NSF / AURA / J. da Silva – Space Engine via The New York Times