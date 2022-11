Ζελένσκι: Ευχαρίστησε τον Ερντογάν για τη μεσολάβηση στη συμφωνία για τα σιτηρά

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ευχαρίστησε σήμερα τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επειδή βοήθησε να «διασωθεί» η συμφωνία για την εξαγωγή σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας.

Νωρίτερα, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι επιστρέφει στη συμφωνία, από την οποία είχε αποχωρήσει το Σαββατοκύριακο, επικαλούμενη την επίθεση που δέχτηκε ο στόλος της στον κόλπο της Σεβαστούπολης, στην Κριμαία.

I thanked 🇹🇷 President @RTErdogan for his active participation in preserving the grain deal, for his steadfast support of sovereignty and territorial integrity of Ukraine. We discussed further steps to return 🇺🇦 POWs and political prisoners. I also count on support of 🇹🇷.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2022