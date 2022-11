Τουρκία: Στο 85,51% ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο

Στα υψηλότερά του επίπεδα από το 1997 ανήλθε ο πληθωρισμός στην Τουρκία τον Οκτώβριο, φτάνοντας το 85,51%, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα, Πέμπτη, στη δημοσιότητα.

Το προηγούμενο ρεκόρ πληθωρισμού σε ετήσια βάση ανάγεται στο 1997, όταν είχε φθάσει το 85,67%.

Τα επίσημα στοιχεία αμφισβητούνται ωστόσο από τους ανεξάρτητους οικονομολόγους της Ομάδας Έρευνας για τον Πληθωρισμό (Nage), οι οποίοι υποστηρίζουν πως η άνοδος των τιμών αγγίζει το 185% σε διάστημα έτους – 115% από την 1η Ιανουαρίου.

#UPDATE Turkey’s annual inflation rate accelerated to its highest level since 1997, official data shows

Consumer prices are up from 83.45 percent in September, deepening a cost-of-living crisis in the country

— AFP News Agency (@AFP) November 3, 2022