Πακιστάν: Απόπειρα δολοφονίας κατά του πρώην πρωθυπουργού Ίμραν Χαν

Τραυματίας από πυρά όπλου είναι ο πρώην πρωθυπουργός του Πακιστάν Ίμραν Χαν. Σύμφωνα με διεθνή δίκτυα, η απόπειρα δολοφονίας του έγινε στη διάρκεια πορείας διαμαρτυρίας στο Ισλαμαμπάντ.

Ο πρώην πρωθυπουργός τραυματίστηκε στην κνήμη και βρίσκεται εκτός κινδύνου.



Σύμφωνα με το BBC, τραυματίστηκαν ακόμα τέσσερις άνθρωποι, αλλά δεν υπάρχει νεκρός.

Μετά την απόπειρα κατά της ζωής του, ο Χαν χαιρέτισε τους οπαδούς του

(VIDEO) Imran Khan in stable condition after being shot in the leg during protest march pic.twitter.com/hDkvn1Awuh — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) November 3, 2022

Βίντεο από την απόπειρα δολοφονίας – Πώς το πλήθος σταμάτησε τον δράστη

ALLAH send this man wearing red shirt to save Imran khan..

ALLAH is best planner always..#عمران_خان_ہماری_ریڈ_لاین_ہے pic.twitter.com/xkvwSyJhOb — M.Rehan Rabbani (@RehanRabbani333) November 3, 2022

Εικόνες πανικού μετά τα πυρά

(VIDEO) Suspected attacker, who fired on Imran Khan during protest in Pakistan, being held by police pic.twitter.com/wW05nuIpoA — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) November 3, 2022

Σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται τοπικά ειδησεογραφικά κανάλια, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κοντά στην αυτοκινητοπομπή του πρώην πρωθυπουργού.

«Ένας άνδρας άνοιξε πυρ με αυτόματο όπλο. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ο Ιμράν Χαν είναι επίσης τραυματίας», είπε στο Reuters ο Πακιστανός βουλευτής, Άσαντ Ουμάρ.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων αναφέρει ότι ο δράστης έπεσε νεκρός.

Ο 70χρονος Χαν, πρώην πρωθυπουργός ηγείται μιας πορείας διαμαρτυρίας στο Ισλαμαμπάντ απαιτώντας πρόωρες εκλογές.

Ο πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ καταδίκασε την επίθεση και ζήτησε από τον υπουργό Εσωτερικών άμεση έρευνα.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε μία σύλληψη.

Just IN :— First visuals of suspected assasin who opened fire at former PM Imran Khan. pic.twitter.com/6NykVzeXjR — South Asia Index (@SouthAsiaIndex) November 3, 2022

Πώς ο Χαν έχασε την εξουσία

Τον περασμένο Απρίλιο, το Κοινοβούλιο του Πακιστάν ψήφισε υπέρ της απομάκρυνσης του Ίμραν Χαν από τα καθήκοντά του πρωθυπουργού, έπειτα από εβδομάδες πολιτικής κρίσης και μετά τις αποχωρήσεις εταίρων του συνασπισμού, που τον κατηγόρησαν για επιδείνωση της οικονομίας και αθέτηση των προεκλογικών του υποσχέσεων.

Η πρόταση μομφής ψηφίστηκε από 174 εκ των 342 βουλευτών.

Κανένας πρωθυπουργός δεν ολοκλήρωσε ποτέ τη θητεία του στο Πακιστάν μετά την ανεξαρτησία της χώρας το 1947, αλλά ο Ίμραν Χαν ήταν ο πρώτος που ανετράπη κατόπιν πρότασης δυσπιστίας.

Ο Χαν, διάσημος παίκτης του κρίκετ που οδήγησε την εθνική ομάδα στη μοναδική της νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 1992, και ο οποίος έγινε πρωθυπουργός το 2018, έκανε τα πάντα για να παραμείνει στην εξουσία.

Ποιος είναι ο Χαν

Ο Ίμραν Χαν, γεννήθηκε στις 5 Οκτωβρίου 1952, ήταν ο 22ος πρωθυπουργός του Πακιστάν και αρχηγός του κόμματος Πακιστάν Τεχρίκ-ε-Ινσάφ (PTI). Γεννημένος στη Λαχόρη, σπούδασε στο Κολέγιο Άιτσισον της γενέτειράς του και στη συνέχεια στο Βασιλικό Σχολείο του Γουόρτσεστερ στο Γουόρτσεστερ, και αργότερα στο Κολέγιο Κεμπλ της Οξφόρδης.

Προτού ασχοληθεί με την πολιτική, ήταν διεθνής παίκτης του κρίκετ και το 1982 έγινε αρχηγός της εθνικής ομάδας της χώρας του, οδηγώντας την στη νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κρίκετ του 1992.

Ξεκίνησε να παίζει κρίκετ από την ηλικία των 13 ετών και στα 18 του έκανε την πρώτη του εμφάνιση με την εθνική Πακιστάν σε ματς με την Αγγλία (1971). Έπαιξε ως το 1992 και από το 1982 ως το 1992 με διαλείμματα ήταν αρχηγός της εθνικής. Ως αρχηγός, οδήγησε το Πακιστάν στην πρώτη του και μοναδική κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το 1992. Ο Χαν αποσύρθηκε από το κρίκετ το 1992, ως ένας από τους πλέον επιτυχημένους παίκτες του Πακιστάν.

Τον Απρίλιο του 1996 ο Χαν ίδρυσε το Πακιστάν Τεχρίκ-ε-Ινσάφ (Κίνημα του Πακιστάν για Δικαιοσύνη), ένα κεντρώο πολιτικό κόμμα, του οποίου έγινε ο εθνικός αρχηγός.

Εξελέγη βουλευτής στις εκλογές του 2002 και του 2013. Έπειτα από τις γενικές εκλογές του 2018, το κόμμα του νίκησε το PML-N. Στις 17 Αυγούστου 2018 ο Χαν εξασφάλισε 176 ψήφους και έγινε ο 22ος πρωθυπουργός του Πακιστάν, ενώ ο αντίπαλός του και αρχηγός της αντιπολίτευσης, Σεχμπάζ Σαρίφ έλαβε 96 ψήφους.

Ο Χαν ορκίστηκε πρωθυπουργός στις 18 Αυγούστου 2018. Ανετράπη στις 10 Απριλίου 2022, έπειτα από πρόταση μομφής.

