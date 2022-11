Έπεσε στον Ειρηνικό ο κινεζικός πύραυλος

Στον βορειοανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό έπεσε ο κινεζικός πύραυλος Long March 5B, ο οποίος είχε θέσει τον πλανήτη σε συναγερμό καθώς έπεφτε ανεξέλεγκτα προς τη Γη, όπως μεταδίδουν οι New York Times.

Nωρίτερα, η Διοίκηση Διαστήματος του αμερικανικού στρατού (US Space Command) είχε ανακοινώσει ότι ο πύραυλος είχε επανεισέλθει στην ατμόσφαιρα πάνω από τον Ειρηνικό, χωρίς όμως να διευκρινίσει αν τα συντρίμμια του πυραύλου έχουν πέσει στη θάλασσα ή κάπου αλλού.

Την επανείσοδο του πυραύλου στην ατμόσφαιρα στις 12:08 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος (18:08 ώρα Πεκίνου) επιβεβαίωσε και ο Κινεζικός Διαστημικός Οργανισμός. Η κινεζική υπηρεσία ανέφερε ότι τα περισσότερα συντρίμμια κάηκαν με την είσοδό τους στην ατμόσφαιρα.

#USSPACECOM can confirm a second atmospheric reentry correlated with the #PRC’s Long March 5B #CZ5B as it exited the #USSPACECOM Area of Responsibility over the Northeast Pacific Ocean region at 4:06am MDT/10:06 UTC on Nov. 4. https://t.co/keJdc1tmxi

— U.S. Space Command (@US_SpaceCom) November 4, 2022